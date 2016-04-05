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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6864686568666867>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:57

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:То якщо я такий поганий
різні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші?
То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять


Я зараз трохи розширю горизонт будівельнику щоб зліз зі стільця третейського судді цього форума і зрозумів що іноді реальність інша ніж марення в його голові.

Ці фото невеличка сторона одного з родів нашої діяльності. Жаль фотки з літа-2023 (свіжіші з осені не скину бо там фон занадто легко визначити), за 2024-й поки нема, "завдяки" розбіркам у США, полякам та Фіцо.

Ще багато чого можу скинути (пачки декларацій на гуманітарку, платіжки на фонди і більш серйозні речі) але який сенс щось доводити людині яка як садочку щоразу свідомо перекручує нікнейм, паралельно поливаючи брудом всіх опонентів

Стосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою :D ) виглядають просто смішно.
Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше" :D



ЗображенняЗображення

Вітаю! Ба як вчасно я зазирнув на вогник.

Тут просто класичне - *А мене-то за що?!*.
Коли оцьому будівельнику детройти, які щось зробили і роблять ще (хоч і нехай менш,чим він), пояснювали - направляй свій гнів (ЯКЩО ВЖЕ ТАК КОРТИТЬ БИКУВАТИ НА КОГОСЬ) на тих, хто або нічого не зробив і не робить, або на тих, хто і овсім тільки крав, корупціонував тощо, то він морозився і продовжував гнівно бикувати.
А тепер заверещав, коли на нього биконули, тим же аргументом у відповідь на наїзд.

Да і ще зробив вигляд, що не помітив малесенький нюанс - на нього-то биконули, тому що це він *строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками* і суперпатріота видає, коли *майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ*.
На відміну від тих, хто ні на героя, ні на хероя не претендує.

Класика і у місцевих героїв.
Запинають будівельників ... дійдуть і до своїх рядів.
Зато будуть мовчки спостерігати-проковтувати далі на тих корупціонерів та злодіїв, які ... їх самих у відповідь забикують.

Добре, всім нормальним форумчанам вдачі та успіхів!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:02

detroytred ,

Вітаю! Ба як вчасно я зазирнув на вогник.


А мене часто називають Богом. Так і кажуть «Боже, знову ти!»
:D
Якщо можна, то не треба оті на сторінки важкосприймаєблі перепалки))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:16

Хотаб
Можна було хоча б почекати від мене наступних повідомлень (хоча б пари коротеньких, вже не кажучи про об'ємні), а вже потім висувати отаке прохання.
Тобто будуйте прохання, претензії тощо на фактах...

Не турбуйтеся, продовження не буде і не передбачалося. Я, максимум, іноді може зазирну сюди. Stm колись дала Успіху чудову відповідь. Мені сподобалося.
До того ж тепер вже я позбавлю її, вас та Ко від " нравится доставлять (Детройту) небольшие неудобства".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А мене часто називають Богом.


Я коли у новорічну ніч вітав Вас з Новим Роком саме так і написав. Досі не розумію, чому мене тоді на тиждень забанили.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:37

  Investor_K написав:
  Hotab написав:А мене часто називають Богом.


Я коли у новорічну ніч вітав Вас з Новим Роком саме так і написав. Досі не розумію, чому мене тоді на тиждень забанили.

Я тоді писав вам в ОП , щоб пояснити детальніше вам незрозуміле, але коли побачив, що ви прочитаєте через тиждень аж, а через 3 дні мене вже не буде поблизу вас, то видалив. Отак ви залишились без відповіді і страждаєте другий місяць. Проте невирішуємих питань нема.

Якщо це правда, то потужно. Може бути шкандаль:

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:16

❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:19

  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


Діти у відповіді за батьків?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:27

Державна спекуляція

  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

може батьківських прав лишати одразу :mrgreen: :?:
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:29

  Letusrock написав:...
Стосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою :D ) виглядають просто смішно.
Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше" :D

ні, нехай дехто продовжує просовувати саме рашистські наративи - логічно. ні, треба їх викорінювати.

й що через півроку стало правдою?. якщо кацапи Бахмут брали скільки разів, в віддали його саме тоді, коли про це було заявлено.

оцей лозунг - все брешуть - використовують якраз брехуни, яким не розуміють, що є люди які не брешуть. й якщо ви не бачите різниці між тотальною брехнею та пропагандою Раші, й можливим дозуванням інфо, яке є в українських чи західних ЗМІ, - то ви теж інструмент саме рашистських ІПСО;)

ніхто так писати не буде, бо якщо вам відома інфо, на підставі якої можна оцінити, коли треба було виводити - то вона має обмежений доступ.

ось про це треба писати
Україна звернулася до ООН і Червоного хреста через розстріл Росією поранених бійців ЗСУ на Зеніті в Авдіївці

й тикати носом всіх шукачів хароших руських. Раша - це той же ХАМАС, тільки більший й ще з ядерною зброєю. й зробити з ним треба теж саме. це має бути мета всіх розвинених країн. й рано чи пізно вони це зроблять - питання, скільки ще людей ращисти встигнуть вбити до того часу...

й так про ІПСО - 1500 полонених в Авдіївці - це факт? чи військовополонені на збитому Іл?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:просовувати саме рашистські наративи

в чому мій наратив?

  Shaman написав:й що через півроку стало правдою?

провал контрнаступу, який читався ще до його початку, беззаконня від ТЦК, бусифікація, про яку спочатку волали "брехня, вороже іпсо", утопічність та безнадійність кордонів-91 та війни до останнього, ефект від санкцій, і т.д.

  Shaman написав:й тикати носом всіх шукачів хароших руських.

а хто їх шукає? я особисто вживу ніколи не бачив жодного руського, ні хорошого ні поганого (хіба десь на вулицях Європи, але перехожі не відсвічували що вони руські)

  Shaman написав:Раша - це той же ХАМАС, тільки більший й ще з ядерною зброєю. й зробити з ним треба теж саме. це має бути мета всіх розвинених країн

хіба я це оспорюю? але ж не голими руками українців

  Shaman написав:1500 полонених в Авдіївці - це факт? чи військовополонені на збитому Іл

за полонених Авдіївки щось пропустив
а стосовно Іл незрозумілою була позиція нашої сторони що й породило різні версії
Letusrock
 
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