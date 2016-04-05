Додано: Вів 20 лют, 2024 11:57

Letusrock написав: budivelnik написав: То якщо я такий поганий

різні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші?

То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять То якщо я такий поганийрізні там віталіани ,ангели ,хами ,хантери,дейтройти,лади,летусорки..і ще десяток інших - ще гірші?То може свій гнів спрямуєш на них? Вони ж ще менше платять



Я зараз трохи розширю горизонт будівельнику щоб зліз зі стільця третейського судді цього форума і зрозумів що іноді реальність інша ніж марення в його голові.



Ці фото невеличка сторона одного з родів нашої діяльності. Жаль фотки з літа-2023 (свіжіші з осені не скину бо там фон занадто легко визначити), за 2024-й поки нема, "завдяки" розбіркам у США, полякам та Фіцо.



Ще багато чого можу скинути (пачки декларацій на гуманітарку, платіжки на фонди і більш серйозні речі) але який сенс щось доводити людині яка як садочку щоразу свідомо перекручує нікнейм, паралельно поливаючи брудом всіх опонентів



Стосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою ) виглядають просто смішно.

Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше"







Я зараз трохи розширю горизонт будівельнику щоб зліз зі стільця третейського судді цього форума і зрозумів що іноді реальність інша ніж марення в його голові.Ці фото невеличка сторона одного з родів нашої діяльності. Жаль фотки з літа-2023 (свіжіші з осені не скину бо там фон занадто легко визначити), за 2024-й поки нема, "завдяки" розбіркам у США, полякам та Фіцо.Ще багато чого можу скинути (пачки декларацій на гуманітарку, платіжки на фонди і більш серйозні речі) але який сенс щось доводити людині яка як садочку щоразу свідомо перекручує нікнейм, паралельно поливаючи брудом всіх опонентівСтосовно цього форуму, я вже писав - його читають чоловік 15, і спроби будівельника та флер зробити з цієї гілки фортпост боротьби проти кацапського ІПСО, наративів та зради (яка через півроку чомусь стає правдою) виглядають просто смішно.Всі ми люди зі своїми недоліками, хтось після вкладу у перемогу вечером бухає чи кошмарить дружину а хтось напише на вузькоспеціалізованому форумі "потібно було виводити з Авдіївки на тиждень раніше"

Вітаю! Ба як вчасно я зазирнув на вогник.Тут просто класичне - *А мене-то за що?!*.Коли оцьому будівельнику детройти, які щось зробили і роблять ще (хоч і нехай менш,чим він), пояснювали - направляй свій гнів (ЯКЩО ВЖЕ ТАК КОРТИТЬ БИКУВАТИ НА КОГОСЬ) на тих, хто або нічого не зробив і не робить, або на тих, хто і овсім тільки крав, корупціонував тощо, то він морозився і продовжував гнівно бикувати.А тепер заверещав, коли на нього биконули, тим же аргументом у відповідь на наїзд.Да і ще зробив вигляд, що не помітив малесенький нюанс - на нього-то биконули, тому що це він *строїть тут із себе супербізнесмена (ага, ТОВ-ка із 4-ма найманими працівниками за півтори мінімалки) та хизується сплаченими податками* і суперпатріота видає, коли *майже 2 роки тому визнаний ВЛК цілком придатним, але досі не в ЗСУ*.На відміну від тих, хто ні на героя, ні на хероя не претендує.Класика і у місцевих героїв.Запинають будівельників ... дійдуть і до своїх рядів.Зато будуть мовчки спостерігати-проковтувати далі на тих корупціонерів та злодіїв, які ... їх самих у відповідь забикують.Добре, всім нормальним форумчанам вдачі та успіхів!