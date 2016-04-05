Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/19/710119/ Це не 100 млрд., як писалося раніше, але й не 100 млн.
Ostrv
То есть теперь количество не желающих вернуться увеличится. Как то начинают беспокоить слова можновладцив про возрождение Украины с помощью приглашенных сомалийцев с нигерийцами.
"Сомалі" у нас не буде, не переймайтеся. Коли виженемо кацапів, приєднаємось до ЄС, то все стане на свої місця. Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей. До речі, вже зараз в ЄС (зокрема, в Німеччині) дуже затребуваний досвід України щодо цифрових трансформацій.
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.
Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.
Офіс простих рішень робить все, щоб молодь виїзджала із країни і навчалася у безплатних вишах Німеччіни, Чехії, Словакії та т.і. Я аж бачу цей перелік документів для абітурієнтів: - 4 фото - медична довідка - військовий квиток батька
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 20 лют, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Я коли у новорічну ніч вітав Вас з Новим Роком саме так і написав. Досі не розумію, чому мене тоді на тиждень забанили.
Я тоді писав вам в ОП , щоб пояснити детальніше вам незрозуміле, але коли побачив, що ви прочитаєте через тиждень аж, а через 3 дні мене вже не буде поблизу вас, то видалив. Отак ви залишились без відповіді і страждаєте другий місяць. Проте невирішуємих питань нема.
Якщо це правда, то потужно. Може бути шкандаль:
“Покоління “Х”… Присвячується чоловікам народжених в 1970-80-х роках. Не знаю як це покоління модно і правильно називається, але мова йде про безполєзну, в принципі, частину суспільства — чоловіків середнього віку. Ось цих лисуватих, в обтягуючих пивне пузко майках, любителей недорогих забігайлівок і зручних сандалій.
В усіх війнах ХХ століття, включно з глобальними конфліктами, як от І та ІІ Світові війни, середній вік військового становив 25-26 років. В роки І світової людей старше 40 років взагалі не призивали. Під час ІІ Світової війни потреба в мобілізаційному ресурсі була величезна і в арміях, які несли найбільші втрати в піхоті, середній вік поступово зростав. Українська армія під час ІІ Світової війни була однієї з наймолодших. Середній вік повстанця в 1940-х роках був менше 25. Воїнів, які мали поважний вік 45+ в українському війську в 1940-х роках було лише 0,2%. Це здається абсолютно фантастичним в реаліях нашої передінсультної, беззубої банди, яку хтось вдягнув в камуфляж і назвав збройними силами. Звичайно, за останні півстоліття тривалість життя чоловіків стрімко зросла (не так стрімко як жінок, але все ж таки) і тепер середній вік військового у світі близько 30 років. Це школота в порівнянні з українськими воєваками у яких середній вік з часів ІІ світової війни виріс з 25 до 43 років. А тепер згадаємо, що в Україні тривалість життя чоловіків за останнє півстоліття виросла лише на 7 років і на сьогодні є найнижчою в Європі. Навіть до війни, з трьох сорокалітніх чоловіків до пенсії могли дожити тільки двоє. В наш час, в кращому випадку, доживе один. Ті хто виживуть на війні, будуть помирати швидше через поранення, контузії, болячки та алкоголізм, ті хто відсиділися в тилу, ховаючись від ТЦК, будуть помирати від стресу. Через 15-20 років зустріти десь у парку на лавочці дідуся з газетою буде майже неможливо. Ціла культура чоловіків похилого віку щезне. Не буде кому розказувать, що атмосфернік краще за турбіну, що голосувати треба за Юльку і Гітлєр таки вижив і тепер переховується в Антарктиді.
Хоча будуть і позитивні наслідки — різко зменшаться соціальні витрати, скоротяться витрати пенсійного фонду, впадуть ціни на нерухомість. Тому не дуже й жалко. Все одно їх цінність для суспільства сумнівна, тому переваги перевершать втрати. Останнє маскулінне покоління. Покоління Х. Одночасно читається як “Х” і як “Ікс”.
Шкандаль з чого? А що не правильно він написав? Чувак приколовся з наших реалій, вирвано з тексту. Он тут пишуть форумчани з фронту про новобранціс 54-57 років...
Востаннє редагувалось d44 в Вів 20 лют, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:fler до кого приєднаємось? До польщі? Так вони кажуть шось не хотять з нами єднатись. Велика аграрна держава в європі не потрібна.
Приєднатися можна до кого завгодно. Не зрозуміло, чому Європа розглядається як виключний споживах українських харчів. Є весь час голодна Африка, є перенаселенна Азія. Нехай бюргери їдять свої ковбаски, а українську сою сомалійці, на кошти ООН.
Примат написав:хочуть зачистити “Покоління “Х”, щоб пенсію не виплачувати в найближчому майбутньому, такий лайфак від небожителів, залишилося вирішити що робити з 60+, куди їх відправити, щоб пенсію не платити
Так вони дуже скоро помруть самі без постійної підтримки "бесполєзного покоління Х", подвійний профіт.
Shaman написав:просовувати саме рашистські наративи
в чому мій наратив?
це речення стосувалося не вас особисто, чого ви так на нього зреагували? коли побачу, вкажу, якщо буде рашистський наратив
Shaman написав:й що через півроку стало правдою?
провал контрнаступу, який читався ще до його початку, беззаконня від ТЦК, бусифікація, про яку спочатку волали "брехня, вороже іпсо", утопічність та безнадійність кордонів-91 та війни до останнього, ефект від санкцій, і т.д.
й де тут брехня?
результати контрнаступу не влаштовують? - так це війна. з підходом, що все пропало - треба було здаватися ще в лютому 2022 - але не здалися, й надалі будемо чинити спротив.
безнадійність кордонів 1991? - а які варіанти. Раша все одно чекає лише на капітуляцію.
ефект від санкцій має місце. якщо особисто ви його не хочете бачити - то хто вам лікар
все, що ви перерахували не має відношення, що у нас півроку про щось вводили в оману. відео з бусиками відразу попадало в інети. але у всіх верескливих так й не побачив відповіді - а як проводити мобілізацію?
Shaman написав:й тикати носом всіх шукачів хароших руських.
а хто їх шукає? я особисто вживу ніколи не бачив жодного руського, ні хорошого ні поганого (хіба десь на вулицях Європи, але перехожі не відсвічували що вони руські)
це теж не про вас, але такі в нас є
Shaman написав:1500 полонених в Авдіївці - це факт? чи військовополонені на збитому Іл
за полонених Авдіївки щось пропустив а стосовно Іл незрозумілою була позиція нашої сторони що й породило різні версії[/quote] руські десь хвалилися такою кількістю полонених в Авдеївці - звісно маячня.
по Іл - позиція - ми уточнюємо інформацію - якраз єдина можлива в таких випадках. й зараз, наша позиція - вважаємо, що полонених не було. рашистська - були полонені. ваша думка яка? моя - українська позиція мені зрозуміла, питань немає.
не треба плутати спеціальні панічні повідомлення й свободу слова, дуже важливий формат подачі інфо. я цю різницю бачу чітко. ви вдаєте, що ні. я буду вам підказувати