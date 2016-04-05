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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6864686568666867
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:20

Японія надасть України фінансову допомогу на 12,1 мільярда доларів. Грант на 4,7 мільярда доларів надійде до кінця цього місяця.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/19/710119/
Це не 100 млрд., як писалося раніше, але й не 100 млн. :wink:

Ostrv
То есть теперь количество не желающих вернуться увеличится. Как то начинают беспокоить слова можновладцив про возрождение Украины с помощью приглашенных сомалийцев с нигерийцами.

"Сомалі" у нас не буде, не переймайтеся. Коли виженемо кацапів, приєднаємось до ЄС, то все стане на свої місця. Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей. До речі, вже зараз в ЄС (зокрема, в Німеччині) дуже затребуваний досвід України щодо цифрових трансформацій.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:39

  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.

Офіс простих рішень робить все, щоб молодь виїзджала із країни і навчалася у безплатних вишах Німеччіни, Чехії, Словакії та т.і.
Я аж бачу цей перелік документів для абітурієнтів:
- 4 фото
- медична довідка
- військовий квиток батька
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 20 лют, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:44

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:А мене часто називають Богом.


Я коли у новорічну ніч вітав Вас з Новим Роком саме так і написав. Досі не розумію, чому мене тоді на тиждень забанили.

Я тоді писав вам в ОП , щоб пояснити детальніше вам незрозуміле, але коли побачив, що ви прочитаєте через тиждень аж, а через 3 дні мене вже не буде поблизу вас, то видалив. Отак ви залишились без відповіді і страждаєте другий місяць. Проте невирішуємих питань нема.

Якщо це правда, то потужно. Може бути шкандаль:

Зображення


“Покоління “Х”… Присвячується чоловікам народжених в 1970-80-х роках. Не знаю як це покоління модно і правильно називається, але мова йде про безполєзну, в принципі, частину суспільства — чоловіків середнього віку. Ось цих лисуватих, в обтягуючих пивне пузко майках, любителей недорогих забігайлівок і зручних сандалій.

В усіх війнах ХХ століття, включно з глобальними конфліктами, як от І та ІІ Світові війни, середній вік військового становив 25-26 років. В роки І світової людей старше 40 років взагалі не призивали. Під час ІІ Світової війни потреба в мобілізаційному ресурсі була величезна і в арміях, які несли найбільші втрати в піхоті, середній вік поступово зростав. Українська армія під час ІІ Світової війни була однієї з наймолодших. Середній вік повстанця в 1940-х роках був менше 25. Воїнів, які мали поважний вік 45+ в українському війську в 1940-х роках було лише 0,2%. Це здається абсолютно фантастичним в реаліях нашої передінсультної, беззубої банди, яку хтось вдягнув в камуфляж і назвав збройними силами. Звичайно, за останні півстоліття тривалість життя чоловіків стрімко зросла (не так стрімко як жінок, але все ж таки) і тепер середній вік військового у світі близько 30 років. Це школота в порівнянні з українськими воєваками у яких середній вік з часів ІІ світової війни виріс з 25 до 43 років. А тепер згадаємо, що в Україні тривалість життя чоловіків за останнє півстоліття виросла лише на 7 років і на сьогодні є найнижчою в Європі. Навіть до війни, з трьох сорокалітніх чоловіків до пенсії могли дожити тільки двоє. В наш час, в кращому випадку, доживе один. Ті хто виживуть на війні, будуть помирати швидше через поранення, контузії, болячки та алкоголізм, ті хто відсиділися в тилу, ховаючись від ТЦК, будуть помирати від стресу. Через 15-20 років зустріти десь у парку на лавочці дідуся з газетою буде майже неможливо. Ціла культура чоловіків похилого віку щезне. Не буде кому розказувать, що атмосфернік краще за турбіну, що голосувати треба за Юльку і Гітлєр таки вижив і тепер переховується в Антарктиді.

Хоча будуть і позитивні наслідки — різко зменшаться соціальні витрати, скоротяться витрати пенсійного фонду, впадуть ціни на нерухомість. Тому не дуже й жалко. Все одно їх цінність для суспільства сумнівна, тому переваги перевершать втрати. Останнє маскулінне покоління. Покоління Х. Одночасно читається як “Х” і як “Ікс”.

Шкандаль з чого? А що не правильно він написав? Чувак приколовся з наших реалій, вирвано з тексту. Он тут пишуть форумчани з фронту про новобранціс 54-57 років...
Востаннє редагувалось d44 в Вів 20 лют, 2024 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:45

fler до кого приєднаємось? До польщі? Так вони кажуть шось не хотять з нами єднатись. Велика аграрна держава в європі не потрібна.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хочуть зачистити “Покоління “Х”, щоб пенсію не виплачувати в найближчому майбутньому, такий лайфак від небожителів, залишилося вирішити що робити з 60+, куди їх відправити, щоб пенсію не платити
Востаннє редагувалось Примат в Вів 20 лют, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:50

  Banderlog написав:fler до кого приєднаємось? До польщі? Так вони кажуть шось не хотять з нами єднатись. Велика аграрна держава в європі не потрібна.

Приєднатися можна до кого завгодно. Не зрозуміло, чому Європа розглядається як виключний споживах українських харчів. Є весь час голодна Африка, є перенаселенна Азія. Нехай бюргери їдять свої ковбаски, а українську сою сомалійці, на кошти ООН.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так розумію, що Борисенко написав це із самоіронією, сарказмом і з сумом одночасно. Він же теж 74 року народження. Тобто і про себе також, напевне.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:54

  Примат написав:хочуть зачистити “Покоління “Х”, щоб пенсію не виплачувати в найближчому майбутньому, такий лайфак від небожителів, залишилося вирішити що робити з 60+, куди їх відправити, щоб пенсію не платити

Так вони дуже скоро помруть самі без постійної підтримки "бесполєзного покоління Х", подвійний профіт.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:01

  Letusrock написав:
  Shaman написав:просовувати саме рашистські наративи

в чому мій наратив?

це речення стосувалося не вас особисто, чого ви так на нього зреагували? ;) коли побачу, вкажу, якщо буде рашистський наратив
  Shaman написав:й що через півроку стало правдою?

провал контрнаступу, який читався ще до його початку, беззаконня від ТЦК, бусифікація, про яку спочатку волали "брехня, вороже іпсо", утопічність та безнадійність кордонів-91 та війни до останнього, ефект від санкцій, і т.д.

й де тут брехня?

результати контрнаступу не влаштовують? - так це війна. з підходом, що все пропало - треба було здаватися ще в лютому 2022 - але не здалися, й надалі будемо чинити спротив.

безнадійність кордонів 1991? - а які варіанти. Раша все одно чекає лише на капітуляцію.

ефект від санкцій має місце. якщо особисто ви його не хочете бачити - то хто вам лікар

все, що ви перерахували не має відношення, що у нас півроку про щось вводили в оману. відео з бусиками відразу попадало в інети. але у всіх верескливих так й не побачив відповіді - а як проводити мобілізацію?
  Shaman написав:й тикати носом всіх шукачів хароших руських.

а хто їх шукає? я особисто вживу ніколи не бачив жодного руського, ні хорошого ні поганого (хіба десь на вулицях Європи, але перехожі не відсвічували що вони руські)

це теж не про вас, але такі в нас є ;)
  Shaman написав:1500 полонених в Авдіївці - це факт? чи військовополонені на збитому Іл

за полонених Авдіївки щось пропустив
а стосовно Іл незрозумілою була позиція нашої сторони що й породило різні версії[/quote]
руські десь хвалилися такою кількістю полонених в Авдеївці - звісно маячня.

по Іл - позиція - ми уточнюємо інформацію - якраз єдина можлива в таких випадках. й зараз, наша позиція - вважаємо, що полонених не було. рашистська - були полонені. ваша думка яка? моя - українська позиція мені зрозуміла, питань немає.

не треба плутати спеціальні панічні повідомлення й свободу слова, дуже важливий формат подачі інфо. я цю різницю бачу чітко. ви вдаєте, що ні. я буду вам підказувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:04

  Banderlog написав:fler до кого приєднаємось? До польщі? Так вони кажуть шось не хотять з нами єднатись. Велика аграрна держава в європі не потрібна.

до ЄС. мало що поляки не хочуть. є правилами, треба їх виконувати.
можемо їх в ЄС замінити, якщо вони не хочуть :D
Shaman
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