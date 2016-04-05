“Покоління “Х”… Присвячується чоловікам народжених в 1970-80-х роках. Не знаю як це покоління модно і правильно називається, але мова йде про безполєзну, в принципі, частину суспільства — чоловіків середнього віку. Ось цих лисуватих, в обтягуючих пивне пузко майках, любителей недорогих забігайлівок і зручних сандалій.



В усіх війнах ХХ століття, включно з глобальними конфліктами, як от І та ІІ Світові війни, середній вік військового становив 25-26 років. В роки І світової людей старше 40 років взагалі не призивали. Під час ІІ Світової війни потреба в мобілізаційному ресурсі була величезна і в арміях, які несли найбільші втрати в піхоті, середній вік поступово зростав. Українська армія під час ІІ Світової війни була однієї з наймолодших. Середній вік повстанця в 1940-х роках був менше 25. Воїнів, які мали поважний вік 45+ в українському війську в 1940-х роках було лише 0,2%. Це здається абсолютно фантастичним в реаліях нашої передінсультної, беззубої банди, яку хтось вдягнув в камуфляж і назвав збройними силами. Звичайно, за останні півстоліття тривалість життя чоловіків стрімко зросла (не так стрімко як жінок, але все ж таки) і тепер середній вік військового у світі близько 30 років. Це школота в порівнянні з українськими воєваками у яких середній вік з часів ІІ світової війни виріс з 25 до 43 років. А тепер згадаємо, що в Україні тривалість життя чоловіків за останнє півстоліття виросла лише на 7 років і на сьогодні є найнижчою в Європі. Навіть до війни, з трьох сорокалітніх чоловіків до пенсії могли дожити тільки двоє. В наш час, в кращому випадку, доживе один. Ті хто виживуть на війні, будуть помирати швидше через поранення, контузії, болячки та алкоголізм, ті хто відсиділися в тилу, ховаючись від ТЦК, будуть помирати від стресу. Через 15-20 років зустріти десь у парку на лавочці дідуся з газетою буде майже неможливо. Ціла культура чоловіків похилого віку щезне. Не буде кому розказувать, що атмосфернік краще за турбіну, що голосувати треба за Юльку і Гітлєр таки вижив і тепер переховується в Антарктиді.



Хоча будуть і позитивні наслідки — різко зменшаться соціальні витрати, скоротяться витрати пенсійного фонду, впадуть ціни на нерухомість. Тому не дуже й жалко. Все одно їх цінність для суспільства сумнівна, тому переваги перевершать втрати. Останнє маскулінне покоління. Покоління Х. Одночасно читається як “Х” і як “Ікс”.