Додано: Вів 20 лют, 2024 15:42

adeges написав: budivelnik написав: adeges написав: Скільки ПДВ в 50000? Скільки ПДВ в 50000? Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...



А-ну

Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...



Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -

а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)

б - суми податків без ПДВ

в - розмір донатів...



Як тільки озвучиш - так разом і посміємось

А от над ким - від тебе залежить



Отже

Цифри в студію...



ПС

Зверніть увагу на недолугість опонентів

а - донати йдуть без ПДВ

б - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)



Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...А-нуСпробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)б - суми податків без ПДВв - розмір донатів...Як тільки озвучиш - так разом і посміємосьА от над ким - від тебе залежитьОтжеЦифри в студію...ПСЗверніть увагу на недолугість опонентіва - донати йдуть без ПДВб - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас творчий підхід до оподаткування і ви не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.



Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого питання Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас творчий підхід до оподаткування і ви не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого питання

Якщо мої відповіді - гімноТо що тоді твої запитання?ОтжеВ 50000/місяць - 5000/місяць ПДВ сплачене мною як платником ПДВ...Але є дурні(на мій погляд) які вважають що якщо вони купили якісь товари з ПДВ - то це ПДВ платять вони...Що ж тоді я також заявлюЩо крім тих 60 000/рік ПДВ яке я сплатив як Платник ПДВ , я ще плачу 300 000 як людина яка витрачає зароблене...Це влаштовує..ПередостаннєЯ дуже радий що є люди які платять з зарплати 50 000 грн податків...Залишається познайомитись з цим одним з 3000 громадян України які задекларували доходи в 1+млн грн ( 3000 - це офіційна статистика податкової)Тепер для летсуорка..Фотка по перевезенню техніки - красива...Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...Мене цікавитьА який середній розмір сплати податків Ваш особистий в цьому перевезенні?Чи просто отримуєте як фотограф...І останнєЯ вважаю що в Україні приблизно 10 000 000 осіб ( з яких 5 000 000 військовозобовязані) сплачують по 10 000 грн/місяць в середньому прямих і непрямих податків.Я як ФОП з трьома найманими( як мене тут обізвали) сплачую в середньому на себе і своїх найманих по 15 000-20 000( місяць на місяць не приходиться)....Мене цікавитьКоли прийде той час, коли ті хто платить БІЛЬШЕ від мене - підтримають МОЮ ПОЗИЦІЮ/Заклик - щоб ті які платять по 10 000 - спробували сплатити більше?А то якось дивно виглядаєТі хто по їх словам платить більше від мене - вимагає щоб я не закликав інших платити більше..Якийсь розрив шаблонуЧи сором очі їсть і щоб ЇМ не було СОРОМНО за свої низькі сплати - вони просто пробують мене дискредитувати?