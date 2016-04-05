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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:41
Shaman написав:
відео з бусиками відразу попадало в інети. але у всіх верескливих так й не побачив відповіді - а як проводити мобілізацію?
тобто ми всі вже прийняли той факт що массові викрадання людей це цілком ок, і ми вже лиш обговорюємо кого можна викрадати кого ні, як довго вибивати підпис у підвалах ТЦК, чи дозволено при цьому бити по ниркам чи обмежитись скручуванням рук і відбиранням телефонів
і який наступний етап прийняття: прострілювання колін, відмова у госпіталізації чи загороджувальні загони?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:42
adeges написав: budivelnik написав: adeges написав:
Скільки ПДВ в 50000?
Ще один бажаючий пошукати пісчинку в чужому оці не помічаючий своєї колоди...
А-ну
Спробуй сам написати суму ПДВ і приведи алгоритм розрахунку який тебе до цієї суми привів...
Ну і звичайно перш ніж когось питати - просвіти нас несчасних -
а - суму ПДВ якути ТИ сплатив на рахунки Держави ( а не в чеку)
б - суми податків без ПДВ
в - розмір донатів...
Як тільки озвучиш - так разом і посміємось
А от над ким - від тебе залежить
Отже
Цифри в студію...
ПС
Зверніть увагу на недолугість опонентів
а - донати йдуть без ПДВ
б - якщо опонент здурі вирішить заявити що він купує товари з ПДВ - то тоді мої суми автоматично збільшаться ще десь на 10000 грн в місяць..я ж також купую товари і в моїх чеках також присутнє і ПДВ і Акциз (алкоголь/сигарети не до мене - але палива там буде багатенько)
Отже чекаємо як буде викручуватись...просто цікаво
Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас творчий підхід до оподаткування і ви не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.
Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого питання
Якщо мої відповіді - гімно
То що тоді твої запитання?
Отже
В 50000/місяць - 5000/місяць ПДВ сплачене мною як платником ПДВ
...
Але є дурні(на мій погляд) які вважають що якщо вони купили якісь товари з ПДВ - то це ПДВ платять вони...
Що ж тоді я також заявлю
Що крім тих 60 000/рік ПДВ яке я сплатив як Платник ПДВ , я ще плачу 300 000 як людина яка витрачає зароблене...
Це влаштовує..
Передостаннє
Я дуже радий що є люди які платять з зарплати 50 000 грн податків...
Залишається познайомитись з цим одним з 3000 громадян України які задекларували доходи в 1+млн грн ( 3000 - це офіційна статистика податкової)
Тепер для летсуорка..
Фотка по перевезенню техніки - красива...
Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...
Мене цікавить
А який середній розмір сплати податків Ваш особистий в цьому перевезенні?
Чи просто отримуєте як фотограф...
І останнє
Я вважаю що в Україні приблизно 10 000 000 осіб ( з яких 5 000 000 військовозобовязані) сплачують по 10 000 грн/місяць в середньому прямих і непрямих податків.
Я як ФОП з трьома найманими( як мене тут обізвали) сплачую в середньому на себе і своїх найманих по 15 000-20 000( місяць на місяць не приходиться)....
Мене цікавить
Коли прийде той час, коли ті хто платить БІЛЬШЕ від мене - підтримають МОЮ ПОЗИЦІЮ/Заклик - щоб ті які платять по 10 000 - спробували сплатити більше?
А то якось дивно виглядає
Ті хто по їх словам платить більше від мене - вимагає щоб я не закликав інших платити більше..
Якийсь розрив шаблону
Чи сором очі їсть і щоб ЇМ не було СОРОМНО за свої низькі сплати - вони просто пробують мене дискредитувати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 20 лют, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:44
Letusrock написав: Shaman написав:
відео з бусиками відразу попадало в інети. але у всіх верескливих так й не побачив відповіді - а як проводити мобілізацію?
тобто ми всі вже прийняли той факт що массові викрадання людей це цілком ок, і ми вже лиш обговорюємо кого можна викрадати кого ні, як довго вибивати підпис у підвалах ТЦК, чи дозволено при цьому бити по ниркам чи обмежитись скручуванням рук і відбиранням телефонів
і який наступний етап прийняття: прострілювання колін, відмова у госпіталізації чи загороджувальні загони
?
а оце вже відверті маніпуляції з вашої сторони
ні, це все ненормально. але особисто я не можу запропонувати рішення, як саме треба проводити мобілізацію. й розумію, навіщо вона потрібна - щоб те, що ви описали не стало реальністю в нових окупованих містах. й повірте, там вже ніхто не буде жалітися на це... будуть дякувати, що живі...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:45
Hotab написав:
А ви ближче до війни?
уж явно ближе чем вам из занзибара. да и иногда пересекаюсь с людьми которые приходят оттуда. так что просто знаю что без останков попробуй еще докажи что не верблюд.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:52
Hotab Мирославу Борисенко 22 лютого виповниться 50 років, тобто все відносно чоловіків у віці 45-55 вік приміряв на себе любимого?
Відома річ, що за здоров'ям чоловіки взагалі не слідкують (2-3%, так само про спорт(фізкультуру) теж займаються не більше 5%), але сільські чоловіки з 10 років
фізично працюють і тому (якби не зловживали) мали реальний шанс прожити не менше жінок
Мирослав "морж"?,
але це хобі досить небезпечне...
у нас в місті був один тренер по дзюдо (який виховав багато майстрів спорту і чемпіонів і призерів чемпіонатів України)-той років 20-25 ходив купатись на море і взимку теж (тобто купався 12 місяців на рік), якось було холодно -15/18с - бачу він йде до моря босоніж (подумав, що він десь взяття загубив, а він каже "я так завжди ходжу"
десь 4 роки тому помер у віці 66 років
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:53
mephala
Ще раз почитайте і дайте повну
відповідь. Напад росії і білорусі на Україну
Яка практична користь користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?
але сільські чоловіки з 10 років
фізично працюють і тому (якби не зловживали) мали реальний шанс прожити не менше жінок
Нажаль сільські вбивають здоровʼя також. Але якщо міські малорухомим способом життя, то сільські важкою фізичною працею. Коли хребет страждає, та геморої вилазять.
Плюс хто важко фізично працює, часто багато (надмірно ) їсть. Там свій букет хвороб відразу.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:58
Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .
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в Вів 20 лют, 2024 16:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:58
budivelnik написав: adeges написав:
Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас
творчий підхід до оподаткування і ви
не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.
Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого
питання
Якщо мої відповіді - гімно
То що тоді твої
запитання?
Отже...
Яскравий підплінтусовий рівень. Напевне, барсетка, як обов'язковий атрибут присутня...
І знову "Я", "Я", "Я"... А ви всі ніхто...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:03
Hotab написав:mephala
Ще раз почитайте і дайте повну
відповідь. Напад росії і білорусі на Україну
Яка практична користь користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?
в этом и заключается между нами различие.
вам даже не в домек в занзибаре что инфу можно получать не только из интернета а и от непосредственных участников боевых действий.
представляете себе???
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:05
Letusrock написав: Shaman написав:
відео з бусиками відразу попадало в інети. але у всіх верескливих так й не побачив відповіді - а як проводити мобілізацію?
тобто ми всі вже прийняли той факт що массові викрадання людей це цілком ок, і ми вже лиш обговорюємо кого можна викрадати кого ні, як довго вибивати підпис у підвалах ТЦК, чи дозволено при цьому бити по ниркам чи обмежитись скручуванням рук і відбиранням телефонів
і який наступний етап прийняття: прострілювання колін, відмова у госпіталізації чи загороджувальні загони?
достатньо глянути а що там на болотах і перейняти найгірше для пересіченого
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