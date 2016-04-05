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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6860686168626863
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:06

  mephala написав:
  Hotab написав:mephala
Ще раз почитайте і дайте повну відповідь.

Напад росії і білорусі на Україну


Яка практична користь користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?



в этом и заключается между нами различие.
вам даже не в домек в занзибаре что инфу можно получать не только из интернета а и от непосредственных участников боевых действий.
представляете себе???

Довжина лінії фронту біля тисячі км як одна чи дві людини може надати об’єктивну інформацію ? Чим така інформація краща за слухи та плітки ?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:06

  Hennady написав:
  budivelnik написав:
  adeges написав:Скільки гімна у відповідь на просте питання ) Я просто памятаю, що у вас творчий підхід до оподаткування і ви не розумієте різниці між прямими і непрямими податками. Тому і запитав.
Україна більше отримує прямих податків з моєї зарплати, ніж 50000 на місяць. Це щодо вашого питання
Якщо мої відповіді - гімно
То що тоді твої запитання?
Отже...
Яскравий підплінтусовий рівень. Напевне, барсетка, як обов'язковий атрибут присутня...
І знову "Я", "Я", "Я"... А ви всі ніхто...
Підплінтусовий
Поверхплінтусовий
Це якраз ні про що..

Суть запитання була
ХТО ПРОТИ того , щоб в тилу напрягтись і сплачувати хоча б 15 000 грн/місяць? замість 10 000 грн/місяць які сплачуються в середньому по Державі сьогодні

Особисто Ви - проти чи за ?
Особисто Ви підтримуєте мене і закликаєте сплачувати 50 000 /місяць тим хто це може.
Ви особисто - скільки можете..

ПС
Тепер спробуйте знайти я-я-я...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:14

  Ukrainian написав:Довжина лінії фронту біля тисячі км як одна чи дві людини може надати об’єктивну інформацію ? Чим така інформація краща за слухи та плітки ?


да да да. все плітки. якби не відео - то про бусифікацію казали б так само.
про це кажуть не одна і не дві людини. це системна проблема.
mephala
 
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