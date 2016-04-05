mephala написав:Hotab написав:mephala
Ще раз почитайте і дайте повну відповідь.
Напад росії і білорусі на Україну
Яка практична користь користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?
в этом и заключается между нами различие.
вам даже не в домек в занзибаре что инфу можно получать не только из интернета а и от непосредственных участников боевых действий.
представляете себе???
Довжина лінії фронту біля тисячі км як одна чи дві людини може надати об’єктивну інформацію ? Чим така інформація краща за слухи та плітки ?