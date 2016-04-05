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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:42
В 50000/місяць - 5000/місяць ПДВ сплачене мною як платником ПДВ
...
Але є дурні(на мій погляд) які вважають що якщо вони купили якісь товари з ПДВ - то це ПДВ платять вони...
Що ж тоді я також заявлю
Що крім тих 60 000/рік ПДВ яке я сплатив як Платник ПДВ , я ще плачу 300 000 як людина яка витрачає зароблене...
Це влаштовує..
Передостаннє
Я дуже радий що є люди які платять з зарплати 50 000 грн податків...
Залишається познайомитись з цим одним з 3000 громадян України які задекларували доходи в 1+млн грн ( 3000 - це офіційна статистика податкової)
Letusrock
Фотка по перевезенню техніки - красива...
Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...
Мене цікавить
А який середній розмір сплати податків Ваш особистий в цьому перевезенні?
Чи просто отримуєте як фотограф...
І останнє
Я вважаю що в Україні приблизно 10 000 000 осіб ( з яких 5 000 000 військовозобовязані) сплачують по 10 000 грн/місяць в середньому прямих і непрямих податків.
Я як ФОП з трьома найманими( як мене тут обізвали) сплачую в середньому на себе і своїх найманих по 15 000-20 000( місяць на місяць не приходиться)....
Мене цікавить
Коли прийде той час, коли ті хто платить БІЛЬШЕ від мене - підтримають МОЮ ПОЗИЦІЮ/Заклик - щоб ті які платять по 10 000 - спробували сплатити більше?
А то якось дивно виглядає
Ті хто по їх словам платить більше від мене - вимагає щоб я не закликав інших платити більше..
Якийсь розрив шаблону
Чи сором очі їсть і щоб ЇМ не було СОРОМНО за свої низькі сплати - вони просто пробують мене дискредитувати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 20 лют, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:44
Letusrock
ні, це все ненормально. але особисто я не можу запропонувати рішення, як саме треба проводити мобілізацію. й розумію, навіщо вона потрібна - щоб те, що ви описали не стало реальністю в нових окупованих містах. й повірте, там вже ніхто не буде жалітися на це... будуть дякувати, що живі...
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:52
Hotab Мирославу Борисенко 22 лютого виповниться 50 років, тобто все відносно чоловіків у віці 45-55 вік приміряв на себе любимого?
Відома річ, що за здоров'ям чоловіки взагалі не слідкують (2-3%, так само про спорт(фізкультуру) теж займаються не більше 5%), але сільські чоловіки з 10 років
фізично працюють і тому (якби не зловживали) мали реальний шанс прожити не менше жінок
Мирослав "морж"?,
але це хобі досить небезпечне...
у нас в місті був один тренер по дзюдо (який виховав багато майстрів спорту і чемпіонів і призерів чемпіонатів України)-той років 20-25 ходив купатись на море і взимку теж (тобто купався 12 місяців на рік), якось було холодно -15/18с - бачу він йде до моря босоніж (подумав, що він десь взуття загубив, а він каже "я так завжди ходжу"
десь 4 роки тому помер у віці 66 років
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 20 лют, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:53
mephala
Ще раз почитайте і дайте повну
відповідь. Напад росії і білорусі на Україну
Яка практична користь користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?
але сільські чоловіки з 10 років
фізично працюють і тому (якби не зловживали) мали реальний шанс прожити не менше жінок
Нажаль сільські вбивають здоровʼя також. Але якщо міські малорухомим способом життя, то сільські важкою фізичною працею. Коли хребет страждає, та геморої вилазять.
Плюс хто важко фізично працює, часто багато (надмірно ) їсть. Там свій букет хвороб відразу.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 15:58
Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 20 лют, 2024 16:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:06
mephala
Довжина лінії фронту біля тисячі км як одна чи дві людини може надати об’єктивну інформацію ? Чим така інформація краща за слухи та плітки ?
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Ukrainian
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:14
Ukrainian написав:
Довжина лінії фронту біля тисячі км як одна чи дві людини може надати об’єктивну інформацію ? Чим така інформація краща за слухи та плітки ?
да да да. все плітки. якби не відео - то про бусифікацію казали б так само.
про це кажуть не одна і не дві людини. це системна проблема.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 16:58
Shaman написав:
ні, це все ненормально. але особисто я не можу запропонувати рішення, як саме треба проводити мобілізацію. й розумію, навіщо вона потрібна - щоб те, що ви описали не стало реальністю в нових окупованих містах. й повірте, там вже ніхто не буде жалітися на це... будуть дякувати, що живі...
ви напишіть свою червону лінію, бо це не конкретна відповідь. Чи ви просто за те щоб не було гірше ніж в кацапів, а закони/конституція це другорядне? (тобто якщо в кацапів при мобілізації будуть стріляти в голову то у нас можна в коліно)
Це якщо не брати до уваги що зараз у них фактично добровільна мобілізація і жодних бусиків чи роздач повісток по вулицях, і кордони не закриті
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:21
Hotab
Можно вопрос?
Очень многие Ваши посты абсолютно верны (уже писал об этом), но почему Вы ни разу не возразили против глупостей типа: "А Закон по якому ті хто ДОБРОВІЛЬНО задонатять від ????? грн/місяць - і при цьому отримають легалізацію( від України) свого перебування за кордоном) - на пару десятків мільярдів Бюджет наповнить..."?
Вот просто интересно, "добросовестные" беженцы, у которых нет "золотого запаса" и которые выживают там благодаря выплатам принимающих стран будут с точки зрения Украины "нелегалами"? У них просто нечем донатить.
Да и вообще, разговоры о бронировании за деньги...
Никому не кажется, что это укрепляет общественную психологию в мысли о том, что "за деньги можно всё"? Если можно в условиях войны (!) откупиться от службы в армии. то можно, по-видимому, откупиться от наказания и за любое другое преступление.
Не здесь ли корни коррупции?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:28
Ostrv написав:
.........
Муха на хвосте принесла, что начинается ротация с польско румынских границ в сторону восточных с целью смены наших воинов с нуля. Для этого никакие законы не нужны, достаточно приказа. Ну и естественно усиление мобилизационных мер, так как новых рекрутов еще учить надо.
Не очень понятно, почему это не делалось (?) до сих пор.
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