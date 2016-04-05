Додано: Вів 20 лют, 2024 15:42

В 50000/місяць - 5000/місяць ПДВ сплачене мною як платником ПДВ

...

Але є дурні(на мій погляд) які вважають що якщо вони купили якісь товари з ПДВ - то це ПДВ платять вони...



Що ж тоді я також заявлю

Що крім тих 60 000/рік ПДВ яке я сплатив як Платник ПДВ , я ще плачу 300 000 як людина яка витрачає зароблене...

Це влаштовує..



Передостаннє

Я дуже радий що є люди які платять з зарплати 50 000 грн податків...

Залишається познайомитись з цим одним з 3000 громадян України які задекларували доходи в 1+млн грн ( 3000 - це офіційна статистика податкової)



Letusrock

Фотка по перевезенню техніки - красива...

Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...



Мене цікавить

А який середній розмір сплати податків Ваш особистий в цьому перевезенні?

Чи просто отримуєте як фотограф...



І останнє

Я вважаю що в Україні приблизно 10 000 000 осіб ( з яких 5 000 000 військовозобовязані) сплачують по 10 000 грн/місяць в середньому прямих і непрямих податків.

Я як ФОП з трьома найманими( як мене тут обізвали) сплачую в середньому на себе і своїх найманих по 15 000-20 000( місяць на місяць не приходиться)....



Мене цікавить

Коли прийде той час, коли ті хто платить БІЛЬШЕ від мене - підтримають МОЮ ПОЗИЦІЮ/Заклик - щоб ті які платять по 10 000 - спробували сплатити більше?



А то якось дивно виглядає

Ті хто по їх словам платить більше від мене - вимагає щоб я не закликав інших платити більше..



Якийсь розрив шаблону



Чи сором очі їсть і щоб ЇМ не було СОРОМНО за свої низькі сплати - вони просто пробують мене дискредитувати?