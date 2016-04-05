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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6860686168626863>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:29

  ЛАД написав:Никому не кажется, что это укрепляет общественную психологию в мысли о том, что "за деньги можно всё"?
Прикольно
Служити за гроші - можна.... це правильно і поважно
Не служити за гроші - не можна.... це вносить розкол і попирає справедливість...

Тепер далі
Будуємо капіталізм...
Мірилом потрібності для інших в капіталізмі є гроші які хтось платить людині за її роботу.
Чим більше людина отримує - тим більше платить податків
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:38

  ЛАД написав:Hotab
Можно вопрос?
Очень многие Ваши посты абсолютно верны (уже писал об этом), но почему Вы ни разу не возразили против глупостей типа: "А Закон по якому ті хто ДОБРОВІЛЬНО задонатять від ????? грн/місяць - і при цьому отримають легалізацію( від України) свого перебування за кордоном) - на пару десятків мільярдів Бюджет наповнить..."?
Вот просто интересно, "добросовестные" беженцы, у которых нет "золотого запаса" и которые выживают там благодаря выплатам принимающих стран будут с точки зрения Украины "нелегалами"? У них просто нечем донатить.
Да и вообще, разговоры о бронировании за деньги...
Никому не кажется, что это укрепляет общественную психологию в мысли о том, что "за деньги можно всё"? Если можно в условиях войны (!) откупиться от службы в армии. то можно, по-видимому, откупиться от наказания и за любое другое преступление.
Не здесь ли корни коррупции?

слабенько ЛАД. :D
треба було відразу розгортати, що воюють бідні, а багаті заробляють на цьому. хоча ідея робити відбір по розміру статків має ці недоліки.

я ж кажу - немає такої моделі мобілізації, яка всіх задовольнить.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:44

  fler написав:..................
"Сомалі" у нас не буде, не переймайтеся. Коли виженемо кацапів, приєднаємось до ЄС, то все стане на свої місця. Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей. До речі, вже зараз в ЄС (зокрема, в Німеччині) дуже затребуваний досвід України щодо цифрових трансформацій.

Ну да.
Когда-то писали, что для "великой с/х державы" достаточно, если не ошибаюсь. где-то 12 млн. человек. "це не потребує великої кількості людей" даже без особых "цифрових технологій". :)
И ещё вариант:
Несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах. Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе.

В Украине комфортнее всего через 50-100 лет будет жить, вероятно, на Прикарпатье и Полесье, особенно правобережном.

https://www.rbc.ua/ukr/styler/interv-yu-klimatologom-viroyu-balabuh-1706691768.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:44

Letusrock
не перекручуйте. я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже. а коли люди бояться йти воювати, то не треба прикриватися законами. чи сидячи в Закарпатті вважають, що до них війна не дійде (й це дуже вірогідно, тому чому я маю ризикувати) - так й пишіть. не треба, що в законі не дуже чітко виписані критерії мобілізації ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:49

  Hotab написав:...........
Якщо це правда, то потужно. Може бути шкандаль:

[url=https://ibb.co/52jvBhM][img]https://i.ibb.co/DLMk5fV/IMG-5755.jpg...

Ніякого шкандалю.
d44 правильно написал (viewtopic.php?p=5688754#p5688754):
Шкандаль з чого? А що не правильно він написав? Чувак приколовся з наших реалій, вирвано з тексту. Он тут пишуть форумчани з фронту про новобранціс 54-57 років...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:54

  Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .

якби дійсно всі прийшли в ТЦК, то в місяць забрали кожного сотого, а за рік - кожного десятого (й то не факт). але оскільки всі поховалися, то тих, хто не сховався - заберуть з вірогідністю 90%. так й живемо.

якщо будемо чекати на закон, то може виявитися що вже не треба - все захопили. й закони вже не потрібні, бо все вирішує окупант з автоматом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:56

  Banderlog написав:fler до кого приєднаємось? До польщі? Так вони кажуть шось не хотять з нами єднатись. Велика аграрна держава в європі не потрібна.

Не обов'язково до Польщі. Можна до Африки. А можна і до ЄС, можливо, з забороною постачати с/г продукцію до Європи. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:59

  Примат написав:хочуть зачистити “Покоління “Х”, щоб пенсію не виплачувати в найближчому майбутньому, такий лайфак від небожителів, залишилося вирішити що робити з 60+, куди їх відправити, щоб пенсію не платити

Легко решается.
Перестать платить пенсию - "денег нет", сами уедут на Запад. Можно даже помочь с выездом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже.
я теж за те, але рівно до моменту поки оборонятися примушують проти волі людини з допомогою фізичної сили. Це ж брєд "іди давай,борися за свою волю бо печінку відібю".
Червону лінію (з мобіліз.питань) для вас, ви так і не вказали, але нехай. на цьому завершимо
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:21

Интересная формулировка: "Знецінення успіхів ЗСУ".
Жаль, пропустил за что.
ЛАД
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  #<1 ... 6860686168626863>
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