ЛАД написав:Hotab Можно вопрос? Очень многие Ваши посты абсолютно верны (уже писал об этом), но почему Вы ни разу не возразили против глупостей типа: "А Закон по якому ті хто ДОБРОВІЛЬНО задонатять від ????? грн/місяць - і при цьому отримають легалізацію( від України) свого перебування за кордоном) - на пару десятків мільярдів Бюджет наповнить..."? Вот просто интересно, "добросовестные" беженцы, у которых нет "золотого запаса" и которые выживают там благодаря выплатам принимающих стран будут с точки зрения Украины "нелегалами"? У них просто нечем донатить. Да и вообще, разговоры о бронировании за деньги... Никому не кажется, что это укрепляет общественную психологию в мысли о том, что "за деньги можно всё"? Если можно в условиях войны (!) откупиться от службы в армии. то можно, по-видимому, откупиться от наказания и за любое другое преступление. Не здесь ли корни коррупции?
слабенько ЛАД. треба було відразу розгортати, що воюють бідні, а багаті заробляють на цьому. хоча ідея робити відбір по розміру статків має ці недоліки.
я ж кажу - немає такої моделі мобілізації, яка всіх задовольнить.
fler написав:.................. "Сомалі" у нас не буде, не переймайтеся. Коли виженемо кацапів, приєднаємось до ЄС, то все стане на свої місця. Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей. До речі, вже зараз в ЄС (зокрема, в Німеччині) дуже затребуваний досвід України щодо цифрових трансформацій.
Ну да. Когда-то писали, что для "великой с/х державы" достаточно, если не ошибаюсь. где-то 12 млн. человек. "це не потребує великої кількості людей" даже без особых "цифрових технологій". И ещё вариант:
Несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах. Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе.
В Украине комфортнее всего через 50-100 лет будет жить, вероятно, на Прикарпатье и Полесье, особенно правобережном.
Letusrock не перекручуйте. я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже. а коли люди бояться йти воювати, то не треба прикриватися законами. чи сидячи в Закарпатті вважають, що до них війна не дійде (й це дуже вірогідно, тому чому я маю ризикувати) - так й пишіть. не треба, що в законі не дуже чітко виписані критерії мобілізації
Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону. Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .
якби дійсно всі прийшли в ТЦК, то в місяць забрали кожного сотого, а за рік - кожного десятого (й то не факт). але оскільки всі поховалися, то тих, хто не сховався - заберуть з вірогідністю 90%. так й живемо.
якщо будемо чекати на закон, то може виявитися що вже не треба - все захопили. й закони вже не потрібні, бо все вирішує окупант з автоматом...
Примат написав:хочуть зачистити “Покоління “Х”, щоб пенсію не виплачувати в найближчому майбутньому, такий лайфак від небожителів, залишилося вирішити що робити з 60+, куди їх відправити, щоб пенсію не платити
Легко решается. Перестать платить пенсию - "денег нет", сами уедут на Запад. Можно даже помочь с выездом.
Shaman написав:я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже.
я теж за те, але рівно до моменту поки оборонятися примушують проти волі людини з допомогою фізичної сили. Це ж брєд "іди давай,борися за свою волю бо печінку відібю". Червону лінію (з мобіліз.питань) для вас, ви так і не вказали, але нехай. на цьому завершимо