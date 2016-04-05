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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:27
fler написав:
Коли виженемо кацапів, Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей.
Тобто все зруйноване будуть відновлювати за допомогою цифрового паспорту?
До речі, вже зараз в ЄС (зокрема, в Німеччині) дуже затребуваний досвід України щодо цифрових трансформацій.
Яким саме досвідом цифрових трансформацій зацікавилась Европа і зокрема Німеччина?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:30
budivelnik написав: ЛАД написав:
Никому не кажется, что это укрепляет общественную психологию в мысли о том, что "за деньги можно всё"?
Прикольно
Служити за гроші - можна.... це правильно і поважно
Не служити за гроші - не можна.... це вносить розкол і попирає справедливість...
Тепер далі
Будуємо капіталізм...
Мірилом потрібності для інших в капіталізмі є гроші які хтось платить людині за її роботу.
Чим більше людина отримує - тим більше платить податків
Бути на фронті це не робота, а що при капіталізмі?
Letusrock написав: Shaman написав:
я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже.
я теж за те, але рівно до моменту поки оборонятися примушують проти волі людини з допомогою фізичної сили. Це ж брєд "іди давай,борися за свою волю бо печінку відібю".
Червону лінію (з мобіліз.питань) для вас, ви так і не вказали, але нехай. на цьому завершимо
Це що, якщо не капіталізм?
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:33
Letusrock
budivelnik написав:
Letusrock
Фотка по перевезенню техніки - красива...
Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...
, до речі, гарне питання - ти це перевіз власним коштом чи коштом своєї фірми ?
Чи тобі/твоїй конторі заплатили за перевезення ?
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