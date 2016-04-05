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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6861686268636864>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:33

  budivelnik написав:Letusrock
Фотка по перевезенню техніки - красива...
Як я розумію за неї ( маю на увазі перевезення) - заплатили...

Letusrock, до речі, гарне питання - ти це перевіз власним коштом чи коштом своєї фірми ?
Чи тобі/твоїй конторі заплатили за перевезення ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:41

  Letusrock написав:
  Shaman написав:я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже.
я теж за те, але рівно до моменту поки оборонятися примушують проти волі людини з допомогою фізичної сили. Це ж брєд "іди давай,борися за свою волю бо печінку відібю".

Ну по-перше, коли моє коліно тут було популярне, щось я не бачив тебе в захисниках мене :)

По-друге, моє питання теж саме. Якось ти писав, що потрібні перемовини, я запитував, про твоє бачення умов перемовин та наслідків. Ти все ігнорував

На мою думку, саме час, щоб ти відповів. Ти зараз так красиво стоїшь в третій позиції
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 20 лют, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:44

Не помню, кто занимался подсчётами мобресурса за границей (Bobua?).
С начала полномасштабного вторжения РФ, из Украины в европейские страны выехало 650 тысяч мужчин, которые по возрасту подпадают под призыв, утверждает австрийское издание Exxpress со ссылкой на данные Евростата.
............
Как свидетельствует анализ данных Евростата, осуществленный "ВВС Украина", сейчас официальный статус временной защиты в ЕС имеют 4,2 млн. Из них 18,3% (768 тысяч) - это мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

В то же время издание Exxpress получило данные именно по возрастной категории 18 - 60 лет.
......
"Однако издание и статистика не уточняет, сколько из этих мужчин выехали легально как родители троих детей, инвалиды 2 группы или другие категории лиц, имеющих на это право. Также отдельно не считают мужчин, которые могли выехать в ЕС с оккупированных Россией территорий", - отметили журналисты.

Только в Германию по данным немецкого МВД, после 24 февраля 2022 года приехал ровно 221 571 украинский человек в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 189 484 находятся там и сегодня, отмечает издание.

Эти данные охватывают только тех, кто зарегистрирован официально. В МВД Германии считают, что еще 100 тысяч не зарегистрированы и находятся в стране нелегально.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/24/7430227/
Если верить цифре 650 тысяч мужчин 18-60, то 25-60 грубая оценка - 540 тысяч мужчин.

Оригиналы здесь - https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231110-1 и https://exxpress.at/eurostat-zahlen-650-000-wehrfaehige-ukrainer-fluechteten-in-die-eu/.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 лют, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:46

  Letusrock написав:
  Shaman написав:я за те, що треба оборонятися, й конституція прямо про це каже.
я теж за те, але рівно до моменту поки оборонятися примушують проти волі людини з допомогою фізичної сили. Це ж брєд "іди давай,борися за свою волю бо печінку відібю".
Червону лінію (з мобіліз.питань) для вас, ви так і не вказали, але нехай. на цьому завершимо

всюди примушують, не бажають пересічні воювати у будь-якій країни.

тому за кордоном можна й контрактників використовувати. а коли війна прийшла до тебе в країну - у держави немає варіантів. або здатися, як Франція в 1940 - теж є думка, що це наслідок спустошливих війн Наполеона. інших варіантів немає - або примусова мобілізація, або здатися. дехто бачить третій - до нас війна не дійде...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:59

може щось змінити в консерваторії?

https://dou.ua/forums/topic/47583/#2786133

Мобілізуватись готовий й взнавав у роботодавця як тоді налаштовуються відносини. Зараз дружина вагітна, тож стараюсь менше її турбувати, тому очікую прийняття нового мобілізаційного закону.

З питань, що турбують:

1. Бажання представників ТЦК закрити статистику, а не використати мої вміння найкращим чином. До прикладу, я не є, щоб великий бугай, хоча активно займаюсь спортом, проте все одно вище голови не стрибнеш. Тож я б орієнтувався на посади такого типу, як оператор дрона, спеціаліст зв"язку, легка піхота та ін. посади, де можна бути ефективним і з меншими фізичними силами. Проте немає певності, що військомат врахує такі побажання, а не кине на перше ліпше місце, яке їм треба закрити.

2. Відсутність певності, що держава буде на моїй стороні у випадку суперечки чи поранення. Не зрозуміло як діяти у випадку неадекватного командира, корумпованої мед системи. Чи є якась авторитетна інституція, яка б вирішувала це питання. Пригадується випадок з військовим, який зробив публічною ситуацію з підривом авто. Командиру щось зайшло в голову й він підірвав авто. Після цього солдата почали щемити в підрозділі й довелось перевестись. Командиру не було ніякого покарання.

3. Відсутність покарання для командування та генералітету. Якщо операція провальна й в цьому вина командування, то винні особи мають нести покарання. Бо без роботи над помилками такі люди будуть їх повторювати знову, і знову, і знову. А результат будуть загиблі солдати.

4. Махінації з контрактами. Кажуть, що є такий контракт з часом служби до закінчення військового стану чи бойових дій. Але не зрозуміло чи він дійсно є й чи його можна норм підписати, а не отримати контракт добровольця, де платитимуть 20к навіть на нулі й служити треба буде невідомо-скільки навіть опісля завершення війни.

5. Опційність врахування відношення, яке грає дуже слабку роль при розподілі бійця. До прикладу в ТЦК можуть підтвердити, що розподілять солдата згідно з відношенням, а опісля проходження КМБ можуть перерозподілити кудись як їм заманеться.

6. Налагодження належного забезпечення й покарання винним у корумції та саботажі. Махінації з снарядами, яйця по 17, неналежна форма, зараз кажуть, що знову несеться якась зрада з харчуванням. Винні мають каратись на всіх рівнях ланцюжка прийняття рішень, а не тільки вибірково. Бо тільки так буде відчуття, що держава як механізм на стороні людей та військових.

В принципі це мабуть, з основного. Якщо ще щось згадаю, то допишу.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:12

:wink: ЛАД ,

Не здесь ли корни коррупции?


Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.


Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.

З.Ы Не был пару часов на связи, если забаненная парочка кидалась какахами - то мимо, не видел))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 лют, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:14

  Hotab написав:ЛАД ,

Не здесь ли корни коррупции?


Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.

Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.

Поменять паспорт на оркостан где пункт? ))) Летусроку не смогла на замечательное ответить, пришлось Вас цитировать )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:41

  Hotab написав:ЛАД ,
Не здесь ли корни коррупции?

Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.

Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.

спробую у ролі адвоката диявола. :oops:
якщо багаті лише платять, то бідні висунуть зустрічну вимогу - а воюють тоді нехай профі, які згодні, а нам це не потрібно, нам втрачати нічого. дуже слизький момент.

а з точки зору податків - переважну більшість податків платять великі фірми, й вплив окремих людей взагалі не помітний.

проблема в тому, що розвинені країни дуже давно не воювали на своїй території, тому трохи не готові до цих викликів в 21 сторіччі. у США під час війни у В'єтнамі теж були свої ухилянти.

складне питання - ще не зустрічав якусь справедливу модель. й звісно обурює людей, що наклавшись на нашу корупцію, мобілізація інколи навпаки дуже несправедлива.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:52

  Shaman написав:
  Hotab написав:ЛАД ,
Не здесь ли корни коррупции?

Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.

Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.

спробую у ролі адвоката диявола. :oops:
якщо багаті лише платять, то бідні висунуть зустрічну вимогу - а воюють тоді нехай профі, які згодні, а нам це не потрібно, нам втрачати нічого. дуже слизький момент.

Когда-то два бородатых немца утверждали - "Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир".

А потом один лысый Володя взял этот манифест на вооружение и изрядно проредил тот самый пролетариат

Я к чему - всегда есть кому и что терять, что обеспеченным, что бедным
И нет тут никакого скользкого момента.
История доказала
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 19:56

  Shaman написав:а з точки зору податків - переважну більшість податків платять великі фірми, й вплив окремих людей взагалі не помітний.
Серьозно?
Бермо два значення які нам відомі хоч приблизно
1 трл 324 млрд - Бюджет 2022 року
10 000 000 офіційно працюючих
14 657 - середня зарплата в Україні

Тепер визначаємо з цих значень обєм сплачених податків з зарплати
10 млн * 14657 *(22%ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий)*12 місяців=730 млрд
Порівнюємо з 1324 млрд=55% - це тільки податки фізосіб прямі на зарплату
Тепер додайте 70 млрд грн акциз з алкоголь/тютюн
Додайте 200 млрд грн акциз паливо...
Додайте 300 млрд Грн ПДВ

Що отримаєте?
budivelnik
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