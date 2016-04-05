Мобілізуватись готовий й взнавав у роботодавця як тоді налаштовуються відносини. Зараз дружина вагітна, тож стараюсь менше її турбувати, тому очікую прийняття нового мобілізаційного закону.



З питань, що турбують:



1. Бажання представників ТЦК закрити статистику, а не використати мої вміння найкращим чином. До прикладу, я не є, щоб великий бугай, хоча активно займаюсь спортом, проте все одно вище голови не стрибнеш. Тож я б орієнтувався на посади такого типу, як оператор дрона, спеціаліст зв"язку, легка піхота та ін. посади, де можна бути ефективним і з меншими фізичними силами. Проте немає певності, що військомат врахує такі побажання, а не кине на перше ліпше місце, яке їм треба закрити.



2. Відсутність певності, що держава буде на моїй стороні у випадку суперечки чи поранення. Не зрозуміло як діяти у випадку неадекватного командира, корумпованої мед системи. Чи є якась авторитетна інституція, яка б вирішувала це питання. Пригадується випадок з військовим, який зробив публічною ситуацію з підривом авто. Командиру щось зайшло в голову й він підірвав авто. Після цього солдата почали щемити в підрозділі й довелось перевестись. Командиру не було ніякого покарання.



3. Відсутність покарання для командування та генералітету. Якщо операція провальна й в цьому вина командування, то винні особи мають нести покарання. Бо без роботи над помилками такі люди будуть їх повторювати знову, і знову, і знову. А результат будуть загиблі солдати.



4. Махінації з контрактами. Кажуть, що є такий контракт з часом служби до закінчення військового стану чи бойових дій. Але не зрозуміло чи він дійсно є й чи його можна норм підписати, а не отримати контракт добровольця, де платитимуть 20к навіть на нулі й служити треба буде невідомо-скільки навіть опісля завершення війни.



5. Опційність врахування відношення, яке грає дуже слабку роль при розподілі бійця. До прикладу в ТЦК можуть підтвердити, що розподілять солдата згідно з відношенням, а опісля проходження КМБ можуть перерозподілити кудись як їм заманеться.



6. Налагодження належного забезпечення й покарання винним у корумції та саботажі. Махінації з снарядами, яйця по 17, неналежна форма, зараз кажуть, що знову несеться якась зрада з харчуванням. Винні мають каратись на всіх рівнях ланцюжка прийняття рішень, а не тільки вибірково. Бо тільки так буде відчуття, що держава як механізм на стороні людей та військових.



В принципі це мабуть, з основного. Якщо ще щось згадаю, то допишу.