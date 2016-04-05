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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6861686268636864
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:10 млн * 14657 *(22%ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий)*12 місяців=730 млрд

ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:15

  Faceless написав:
  budivelnik написав:10 млн * 14657 *(22%ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий)*12 місяців=730 млрд

ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами

Згоден, неясно, проте кількість авто на дорогах вражає і всі вони чимось заправляються, а тому сплачують акцизи на паливо

Я би дав 40/60 = фіз.особи/юр.особи. Але це моя особиста думка
Інфи мало, для більш-меньш точних цифр
pesikot
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  #<1 ... 6861686268636864
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