ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами
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Додано: Вів 20 лют, 2024 20:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами
Додано: Вів 20 лют, 2024 20:15
Згоден, неясно, проте кількість авто на дорогах вражає і всі вони чимось заправляються, а тому сплачують акцизи на паливо
Я би дав 40/60 = фіз.особи/юр.особи. Але це моя особиста думка
Інфи мало, для більш-меньш точних цифр
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