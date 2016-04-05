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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6862686368646865>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:10 млн * 14657 *(22%ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий)*12 місяців=730 млрд

ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:15

  Faceless написав:
  budivelnik написав:10 млн * 14657 *(22%ЄСВ+18%ПДФО+1,5%Військовий)*12 місяців=730 млрд

ЄСВ не йде в доходи держбюджету, він йде в ПФ
Але все одно порядок цифр десь такий самий буде: найбільше - надходжень від ПДВ (який фактично оплатили фізособи) і ПДФО
Щодо акцицу на паливо - тут неясно, яка частка з того сплачується фізособами

Згоден, неясно, проте кількість авто на дорогах вражає і всі вони чимось заправляються, а тому сплачують акцизи на паливо

Я би дав 40/60 = фіз.особи/юр.особи. Але це моя особиста думка
Інфи мало, для більш-меньш точних цифр
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:19

  Shaman написав:спробую у ролі адвоката диявола. :oops:
якщо багаті лише платять, то бідні висунуть зустрічну вимогу - а воюють тоді нехай профі, які згодні, а нам це не потрібно, нам втрачати нічого. дуже слизький момент.

а з точки зору податків - переважну більшість податків платять великі фірми, й вплив окремих людей взагалі не помітний.

Наскільки довго і успішно протягнуть великі фірми, будь-то виробництво чи послуги по контрактам, наприклад той же дратуючий всіх IT сектор, при мобілізації 10-20-30-40-50% окремих людей?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:42

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


Діти у відповіді за батьків?


Они вообще там берега попутали, конкретный сталинизм

«Сын за отца не отвечает» — слова Сталина на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба, который сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян». На это Сталин ответил: «Сын за отца не отвечает» («Правда», за 4 декабря 1935 года). Как известно, эти слова были фальшивкой и откровенным враньем.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Інфи мало, для більш-меньш точних цифр
2019 рік - вантажоперевезення автомобільним транспортом - 42 млрд т*км
норма для вантажних перевезень
бензин - 2,0 л/100 т·км;
дизельне паливо - 1,3 л/100 т·км;
Приймаємо що 70% дизель , 30% бензин
(42 млрд *0,7*1,3+42 млрд*0,3*2)/100 =634 000 тонн палива
З іншого боку споживання бензин+дизель в 2019 році приблизно 7 млн тонн
Якась фігня виходить
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:48

  budivelnik написав:
  Ostrv написав:В ЕС отношение к налогам строгое и все ухылянты платят налоги там. У нас они вероятно числятся безработными. Но, опять же, как отличить добросовестного) ухылянта от инвалидов живущих на выплаты государства, официально уехавших с тремя детьми, по уходу за инвалидами , уже давно живущих за границей и имеющих там уже и гражданство, но не сумевших или не посчитавших нужным отказаться от украинского ? Как их вычислить? Вангую опять инициативу по созданию электронного кабинета добросовестного плательщика налогов . Либо создания в налоговой еще одного подразделения с достаточно большим штатом для проведения работы по уточнению данных налогоплательщиков. Хотя как то не верится в эту инициативу. Администрирование этих поступлений будет гораздо дороже самих поступлений. Либо эта инициатива направлена на создание дополнительных бронированных мест) в налоговой.
А може все таки прийняти закон , який де-криміналізує знаходження людей за кордоном...


Так знаходження людей за кордоном і не криміналізоване - в КК (поки що) немає статті за виїзд, є лише за хабар або підробку документів
katso
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:57

  katso написав:
❗️Діти ухилянтів не зможуть вступати до ВНЗ, – член Комітету оборони і нацбезпеки Івченко.

Крім того, він заявив, що законопроєкт планують проголосувати до річниці вторгнення рф.


Діти у відповіді за батьків?[/quote]

Они вообще там берега попутали, конкретный сталинизм

«Сын за отца не отвечает» — слова Сталина на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба, который сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян». На это Сталин ответил: «Сын за отца не отвечает» («Правда», за 4 декабря 1935 года). Как известно, эти слова были фальшивкой и откровенным враньем.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 21:57

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .

якби дійсно всі прийшли в ТЦК, то в місяць забрали кожного сотого, а за рік - кожного десятого (й то не факт). але оскільки всі поховалися, то тих, хто не сховався - заберуть з вірогідністю 90%. так й живемо.

якщо будемо чекати на закон, то може виявитися що вже не треба - все захопили. й закони вже не потрібні, бо все вирішує окупант з автоматом...

вы готовы взять на себя ответственность, что мобилизация не даст оккупанту пройти? хотя бы на тысячу долларов
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом (із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .

якби дійсно всі прийшли в ТЦК, то в місяць забрали кожного сотого, а за рік - кожного десятого (й то не факт). але оскільки всі поховалися, то тих, хто не сховався - заберуть з вірогідністю 90%. так й живемо.

якщо будемо чекати на закон, то може виявитися що вже не треба - все захопили. й закони вже не потрібні, бо все вирішує окупант з автоматом...

вы готовы взять на себя ответственность, что мобилизация не даст оккупанту пройти? хотя бы на тысячу долларов
Якщо пройде, то буде вже не до тої тисячі долярів
Faceless
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