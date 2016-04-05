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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6863686468656866>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:31

Наша постійна рубрика «не треба нас лякати, в Мелітополі живуть, і кавалірки дорого здають»


Екатерина Барабаш
На Берлинском фестивале показали фильм украинской режиссерки Оксаны Карпович "Intercepted" (букв. - "перехваченное". Полтора часа перехваченных телефонных разговоров российских "солдат" из Украины с семьями. Цитаты не все точные до слова, но суть передаю самым точным образом.
«Мам, мне так понравилось пытать! Я ⁠тебе ⁠могу рассказать, про какие пытки я узнал и в каких ⁠участвовал» (и рассказывает. Простите — не могу повторить). ⁠— Сынок, это нормально. Я бы, если ⁠бы туда попала, тоже ловила бы кайф, а как иначе?» Это без комментариев. Никакой комментарий не окажется адекватным услышанному. В зале — шок. Тишина целую минуту после окончания фильма. Потом зал встает и устраивает овацию. Редко удается вот так, за полтора часа, увидеть картину мира. Русского мира.
«Нет, я не озлобился здесь — я просто убиваю нациков. Вчера идем, нам навстречу женщина с двумя детьми — ну мы их и положили. — Ну правильно, они нам враги. — Да, мне их не жалко. Это их выбор. Могли бы уехать, как остальные. — Правильно, не жалей их. Бей».
«Ты там базы НАТО видел? — Не-а. — Не ври мне — там на каждом шагу их базы, нам по телевизору рассказывают. — Не смотри телевизор, мам — там неправду говорят. — Ну как это неправду? Правду, конечно. Вас потому и послали туда, чтобы вы нас от НАТО защищали. Вы герои. Так и передай друзьям. — Не осталось друзей почти никого — всех поубивало. — Я горжусь тобой и твоими друзьями».
«Ты знаешь, эти хохлы злоебучие так хорошо живут — лучше нас, правда. — Ну так понятно — их Запад содержит, они боятся это потерять и за это воюют — а за что еще?»
«Я тебе и детям столько шмоток привезу — мы тут в квартире сейчас, они все бросили, убежали. Спортивная такая семья — одних кроссовок десять пар, и все фирменные. Я все собрал, в рюкзак запихнул. Ребята грузовиками вывозят, а у меня нет грузовика. — Хороший ты у меня, хозяйственный — все в дом. Кстати, Софье в этом году в школу — может, где-нибудь компьютер заберешь?»
В этих разговорах голоса из России намного интереснее, чем голоса оккупантов. С этими-то все ясно — они пришли забирать, убивать, пытать. Но именно женские голоса — матерей, жен, подруг — показывают такую степень дегуманизации, какая возможна, кажется, только в фантазии-антиутопии. Эти любящие голоса просят побольше убивать, чтобы любимые поскорее вернулись домой. Эти голоса желают смерти украинцам. Эти голоса просят не жалеть детей. «Мама, зачем мы сюда приехали?! Жили себе люди, а теперь мы полстраны трупами усеяли. Зачем?! — Не смей так говорить. Они не люди вообще. Воюй дальше».
Родина-мать.
Перемать.


Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:42

  Hotab написав:Наша постійна рубрика «помощь до лета 2023»

Пакет допомоги від Швеції.

https://war.obozrevatel.com/ukr/shvetsi ... uvijde.htm

іже з ними:
Німеччина готується передати Україні далекобійні ракети Taurus.
За відповідний законопроект парламент Німеччини голосуватиме вже цього тижня.
https://hvylya.net/uk/news/288091-germa ... taurus-smi
fler
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Xenon Надежда умирает последней. Ждем помощь
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Корпус морской пехоты и 126 бригада ТРО держат Крынки. Шойгу соврал.
Со своего срединного уровня, у меня есть сомнения в необходимости этого рубилова в Крынках, возможно надо перейти к режиму людского сбережения, спрятавшись за Днепр.
Начальству виднее, конечно. Пошел 15-й месяц беспрерывного пребывания в зоне боевых действий.Все выглядит сюрреалистично. Орковские РСЗО сыпят ночью щедро, вчера даже я, отчаянный фаталист и похуист, в три часа ночи пополз в подвал, бо так крыли кассетными, что таки пополз.
У нас дефицит снарядов, я не имею понятия, на что рассчитывает Зеленский, но воевать пехотными лопатками как хочет Кулеба не комильфо. Тем более эти персонажи лопатками сами воевать не собираются. Я в который раз говорю, с лета прошлого года, ситуация гораздо хуже, чем нам преподносят ежедневные видосики и телемарафоны. Способен ли 95 квартал на непопулярные решения ? Нет. Сбегут. Кто будет расхлёбывать, мы. Отсутствие гибкости и ума при наличии безудержной смелости не подкреплённое здравым смыслом это жопа, которую все хлебнут до дна.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:29

  Xenon написав:
Україні без поновлення допомоги США доведеться вирішувати, які міста вона спроможна утримати — Пентагон

Источник авторитетный - https://t.me/s/zolochivt?before=29453 - тг-канал "ТЕМНИЙ ЗОЛОЧІВ".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:33

  fler написав:
  Hotab написав:Наша постійна рубрика «помощь до лета 2023»

Пакет допомоги від Швеції.

https://war.obozrevatel.com/ukr/shvetsi ... uvijde.htm

іже з ними:
Німеччина готується передати Україні далекобійні ракети Taurus.
За відповідний законопроект парламент Німеччини голосуватиме вже цього тижня.
https://hvylya.net/uk/news/288091-germa ... taurus-smi

Недавно уже один раз голосовали.
Тогда было подавляющим большинством голосов против.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:39

  freeze написав:......
Способен ли 95 квартал на непопулярные решения ? .......

Если будет время, какие решения нужны, по Вашему мнению?
Действительно интересно мнение человека, который находится в гуще событий.

Вам лично и Вашим соратникам здоровья и пусть РСЗО и все остальные подарки летят мимо.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/SO7n_vs4z5w?si=kp8yBHUw4jyB4UOU
Тут розумні люди кажуть що якщо екстраполювати наші втрати і росіянські втрати на довший час То математично виходить що українці закінчиться швидше (
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:32

  ЛАД написав:
  freeze написав:......
Способен ли 95 квартал на непопулярные решения ? .......

Если будет время, какие решения нужны, по Вашему мнению?
Действительно интересно мнение человека, который находится в гуще событий.

Вам лично и Вашим соратникам здоровья и пусть РСЗО и все остальные подарки летят мимо.

Тут и без уточнений ясно.
ОЧЕНЬ непопулярные.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:48

  Hotab написав::wink: ЛАД ,
Не здесь ли корни коррупции?

Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.

Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.
..........

При Ваших альтернативах выбор очевиден. Лучше "богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют".
Но Вы слишком сузили выбор. Возможно, просто потому. что не занимались бизнесом (это, понятно, не упрёк, а просто факт).

Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию, то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
Вы же не предполагаете, что люди перестанут есть и, соответственно, покупать продукты из-за того, что какой-то магазин закрылся.

Есть, пожалуй, единственный вариант, когда призыв владельца приведёт к полному и окончательному закрытию бизнеса и прекращению поступления налогов от него. Это случай какого-то достаточно узкоспециализированного предприятия, требующего высокой квалификации. В этом случае призыв человека (хозяина или ведущего работника) вполне может привести к прекращению деятельности этого предприятия и отсутствия его замены. Но это единичные случаи.

Не говорю о донатах или уклонении от налогов - неизвестно, какой хозяин в этом отношении будет лучше, тот, который ушёл в армию, или новый. В среднем одинаково.
Так что вполне возможен вариант, в котором воюют как бедные, так и богатые, и при этом государство получает столько же доходов.

Можно ещё вспомнить, что воюем мы оружием, а не лопатами, в основном, не благодаря деньгам от налогов (этими деньгами платится зарплата военным), а благодаря поставкам "партнёров". Это ещё один аргумент против предлагаемой Вами альтернативы.

И, наконец, последнее. Мы не первое воюющее капиталистическое государство. Но я как-то ни разу не слышал в новейшей истории о примерах возможности откупиться от службы в армии.
Буду крайне признателен, если кто-то приведёт хоть один такой пример во время 2 МВ. Хотя во всех воюющих государствах были большие дефициты бюджетов.
Или мы как всегда будем искать "оригинальные" пути решения проблемы?
ЛАД
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