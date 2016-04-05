В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией. ............ В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. ............ Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
19:42 20 февраля 2024 ........... Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.
«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters. ......... За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.
19:42 20 февраля 2024 ........... Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.
«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters. ......... За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.
Это к вопросу, что "влада ничего не делает".
Влада є різна. Центральна влада намагається щось робити, з косяками звичайно але пробує і навіть багато що виходить. А от до місцевих влад багато питань. Області-райони-громади досі в основному думають що війна їх не зачепить і їх не касається. Бруківково-фасадний синдром. Тільки в Луцьку на озеленення! виділено 11 лямів.
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,
Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе. Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль. Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение? Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.
В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией. ............ В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. ............ Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.