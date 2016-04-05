В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией. ............ В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. ............ Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
19:42 20 февраля 2024 ........... Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.
«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters. ......... За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.
19:42 20 февраля 2024 ........... Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.
«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters. ......... За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.
Это к вопросу, что "влада ничего не делает".
Влада є різна. Центральна влада намагається щось робити, з косяками звичайно але пробує і навіть багато що виходить. А от до місцевих влад багато питань. Області-райони-громади досі в основному думають що війна їх не зачепить і їх не касається. Бруківково-фасадний синдром. Тільки в Луцьку на озеленення! виділено 11 лямів.
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,
Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе. Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль. Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение? Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.
В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией. ............ В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. ............ Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
Schmit написав: Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Польша не сама по собі. Польша союзник сша в європі і фермери не самі по собі вольні стрілки. Вони на дотаціях. в любий момент це все блокування американці могли припинити. Но шось не спішать
Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами». Для меня выбор очевиден, что лучше. Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях: 1. я воюю - платите мне достойно 2. Я финансирую тех, кто воюет. Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.
Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость. ..........
При Ваших альтернативах выбор очевиден. Лучше "богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют". Но Вы слишком сузили выбор. Возможно, просто потому. что не занимались бизнесом (это, понятно, не упрёк, а просто факт).
Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию, то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги. Вы же не предполагаете, что люди перестанут есть и, соответственно, покупать продукты из-за того, что какой-то магазин закрылся.
Есть, пожалуй, единственный вариант, когда призыв владельца приведёт к полному и окончательному закрытию бизнеса и прекращению поступления налогов от него. Это случай какого-то достаточно узкоспециализированного предприятия, требующего высокой квалификации. В этом случае призыв человека (хозяина или ведущего работника) вполне может привести к прекращению деятельности этого предприятия и отсутствия его замены. Но это единичные случаи.
Не говорю о донатах или уклонении от налогов - неизвестно, какой хозяин в этом отношении будет лучше, тот, который ушёл в армию, или новый. В среднем одинаково. Так что вполне возможен вариант, в котором воюют как бедные, так и богатые, и при этом государство получает столько же доходов.
Можно ещё вспомнить, что воюем мы оружием, а не лопатами, в основном, не благодаря деньгам от налогов (этими деньгами платится зарплата военным), а благодаря поставкам "партнёров". Это ещё один аргумент против предлагаемой Вами альтернативы.
И, наконец, последнее. Мы не первое воюющее капиталистическое государство. Но я как-то ни разу не слышал в новейшей истории о примерах возможности откупиться от службы в армии. Буду крайне признателен, если кто-то приведёт хоть один такой пример во время 2 МВ. Хотя во всех воюющих государствах были большие дефициты бюджетов. Или мы как всегда будем искать "оригинальные" пути решения проблемы?
Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл. Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок.... Якби було все так просто То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ? Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку? По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....
Звідси висновок совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він... От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.