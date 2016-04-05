ЛАД написав:

Hotab написав: :wink: ЛАД ,

Не здесь ли корни коррупции?

Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».

Для меня выбор очевиден, что лучше.

Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:

1. я воюю - платите мне достойно

2. Я финансирую тех, кто воюет.

Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.



Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.

.......... :wink:Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».Для меня выбор очевиден, что лучше.Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:1. я воюю - платите мне достойно2. Я финансирую тех, кто воюет.Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость...........

При Ваших альтернативах выбор очевиден. Лучше "богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют".Но Вы слишком сузили выбор. Возможно, просто потому. что не занимались бизнесом (это, понятно, не упрёк, а просто факт).Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию, то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.Вы же не предполагаете, что люди перестанут есть и, соответственно, покупать продукты из-за того, что какой-то магазин закрылся.Есть, пожалуй, единственный вариант, когда призыв владельца приведёт к полному и окончательному закрытию бизнеса и прекращению поступления налогов от него. Это случай какого-то достаточно узкоспециализированного предприятия, требующего высокой квалификации. В этом случае призыв человека (хозяина или ведущего работника) вполне может привести к прекращению деятельности этого предприятия и отсутствия его замены. Но это единичные случаи.Не говорю о донатах или уклонении от налогов - неизвестно, какой хозяин в этом отношении будет лучше, тот, который ушёл в армию, или новый. В среднем одинаково.Так что вполне возможен вариант, в котором воюют как бедные, так и богатые, и при этом государство получает столько же доходов.Можно ещё вспомнить, что воюем мы оружием, а не лопатами, в основном, не благодаря деньгам от налогов (этими деньгами платится зарплата военным), а благодаря поставкам "партнёров". Это ещё один аргумент против предлагаемой Вами альтернативы.И, наконец, последнее. Мы не первое воюющее капиталистическое государство. Но я как-то ни разу не слышал в новейшей истории о примерах возможности откупиться от службы в армии.Буду крайне признателен, если кто-то приведёт хоть один такой пример во время 2 МВ. Хотя во всех воюющих государствах были большие дефициты бюджетов.Или мы как всегда будем искать "оригинальные" пути решения проблемы?