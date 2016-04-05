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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68646865686668676868>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 02:19

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:......
Способен ли 95 квартал на непопулярные решения ? .......

Если будет время, какие решения нужны, по Вашему мнению?
Действительно интересно мнение человека, который находится в гуще событий.

Вам лично и Вашим соратникам здоровья и пусть РСЗО и все остальные подарки летят мимо.

Тут и без уточнений ясно.
ОЧЕНЬ непопулярные.

Это понятно. В условиях войны практически все решения, как минимум, не очень популярны.
А вот какие именно нужны и при этом возможны, не очень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 03:01

В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией.
............
В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
............
Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 03:08

19:42 20 февраля 2024
...........
Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.

«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters.
.........
За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.

Это к вопросу, что "влада ничего не делает".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 06:11

  ЛАД написав:
19:42 20 февраля 2024
...........
Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.

«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters.
.........
За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.

Это к вопросу, что "влада ничего не делает".

Влада є різна. Центральна влада намагається щось робити, з косяками звичайно але пробує і навіть багато що виходить.
А от до місцевих влад багато питань. Області-райони-громади досі в основному думають що війна їх не зачепить і їх не касається. Бруківково-фасадний синдром.
Тільки в Луцьку на озеленення! виділено 11 лямів.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 06:22


Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 06:52

ЛАД ,

Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,


Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе.
Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль.
Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение?
Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:01

  ЛАД написав:
В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили Русской службе Би-би-си несколько источников, знакомых с ситуацией.
............
В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
............
Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359



О, а я то думаю к чему это гуляет…

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4499270502



Ну и вспоминаем 2 года назад….
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4499270502
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:29

  Schmit написав:
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Польша не сама по собі. Польша союзник сша в європі і фермери не самі по собі вольні стрілки. Вони на дотаціях. в любий момент це все блокування американці могли припинити. Но шось не спішать
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:36

  ЛАД написав:
  Hotab написав::wink: ЛАД ,
Не здесь ли корни коррупции?

Я не буду про прописные истины, как дорого стоит современная война. Я скажу лишь, что альтернативой того, что предлагается (богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют) является лишь «воюют все, но голодные и лопатами».
Для меня выбор очевиден, что лучше.
Причем для меня этот выбор лучше в обоих ролях:
1. я воюю - платите мне достойно
2. Я финансирую тех, кто воюет.
Побывал в обоих ролях. Готов меняться ими периодически.

Быть в роли «голодного и безоружного», просто потому что кому-то кажется что должны быть ВСЕ в одном окопе? По-моему глупость.
..........

При Ваших альтернативах выбор очевиден. Лучше "богатые платят за оружие и зарплату военным, а бедные воюют".
Но Вы слишком сузили выбор. Возможно, просто потому. что не занимались бизнесом (это, понятно, не упрёк, а просто факт).

Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию, то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
Вы же не предполагаете, что люди перестанут есть и, соответственно, покупать продукты из-за того, что какой-то магазин закрылся.

Есть, пожалуй, единственный вариант, когда призыв владельца приведёт к полному и окончательному закрытию бизнеса и прекращению поступления налогов от него. Это случай какого-то достаточно узкоспециализированного предприятия, требующего высокой квалификации. В этом случае призыв человека (хозяина или ведущего работника) вполне может привести к прекращению деятельности этого предприятия и отсутствия его замены. Но это единичные случаи.

Не говорю о донатах или уклонении от налогов - неизвестно, какой хозяин в этом отношении будет лучше, тот, который ушёл в армию, или новый. В среднем одинаково.
Так что вполне возможен вариант, в котором воюют как бедные, так и богатые, и при этом государство получает столько же доходов.

Можно ещё вспомнить, что воюем мы оружием, а не лопатами, в основном, не благодаря деньгам от налогов (этими деньгами платится зарплата военным), а благодаря поставкам "партнёров". Это ещё один аргумент против предлагаемой Вами альтернативы.

И, наконец, последнее. Мы не первое воюющее капиталистическое государство. Но я как-то ни разу не слышал в новейшей истории о примерах возможности откупиться от службы в армии.
Буду крайне признателен, если кто-то приведёт хоть один такой пример во время 2 МВ. Хотя во всех воюющих государствах были большие дефициты бюджетов.
Или мы как всегда будем искать "оригинальные" пути решения проблемы?


Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл.
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:43

  ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок....
Якби було все так просто
То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ?
Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку?
По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....

Звідси висновок
совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він...
От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.
budivelnik
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