Schmit написав: Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Польша не сама по собі. Польша союзник сша в європі і фермери не самі по собі вольні стрілки. Вони на дотаціях. в любий момент це все блокування американці могли припинити. Но шось не спішать
А, так то Байден продає "наше" зерно у Польщі, яке їде типу транзитом у Африку?
От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.
ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок.... Якби було все так просто То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ? Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку? По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....
Звідси висновок совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він... От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.
Доброго ранку пане Будівельнику ! Здоров,я і Удачі !
Так пишуть люди ,які ніколи не мали свого бізнесу . Якби спробували відкрити прибутковий бізнес , то зрозуміли що це як життя побудувати . Купи приміщення , оформи належно , побудуй виробницьтво , відшукай потрібних людей , та багато чого іншого , а потім СПЛАТИ податки і після того подивись скільки сам заробив . Всі думають що заплющив очі і ось воно ,греби лопатою . Тримайтесь і все буде добре .
Дюрі-бачі написав:От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.
Доброго ранку .
До того, всі авто їдуть опломбовані , з супроводними документами де вказан віс , сорт збіжжя , і багато чого . Як ці авто будуть доїджати і здавати віс при виїзді в іншу державу -невідомо . Але для водія то трагедія ! Питати будуть з нього .
ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок.... Якби було все так просто То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ? Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку? По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....
Звідси висновок совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він... От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.
Закінчуй вже згадувати Детройта, перекручуючи його думки...
А цю абетку економіки, що попит обмежений (я тобі це на пальцях пояснював -- що, якщо ти зайняв місце в ринку то іншому шукати нове на Марсі?; ти ж сам пояснив про саме свою точку продажу, як саме ти її застовбив (не ти, так інший би застовбив би її нехай пізніше, наприклад, через півроку); твоє місце з задоволенням займе інший конкурент або початківець малого бізнесу). Цю абетку пояснив ще А.Сміт. А ти маніпулюєш, що просував її Детройт.
Не згадуй Детройта, читай економістів. Не хоч Сміта, вивчай сучасних нобелівців з економіки... Років десять тому було про "ограниченность пастбищ".
Умови в ринку... Тоді й допетриш, чому сотні тисяч роботящих кмітливих підприємців-українців 90-х років пішли з підприємців в наймані, в заробітчани і т.д. Створи умови в ринку ... повернуться назад в підприємці аж гай загуде.
Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай!
fox767676 написав:Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть. Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми? З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.
fler написав:Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай!
fox767676 написав:Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть. Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми? З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.
Дітям 20+ та їх батькам пора дорослішати, інакше від країни нічого не залишиться, навіть якщо хтось(cтигматизовані совки 45+? реднеки-трампісти? поляки?) за них відвоює кордони 1991
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 21 лют, 2024 09:34, всього редагувалось 3 разів.
Schmit написав: Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Все что то потеряли. Это война. Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света? Продавайте на внутренний рынок