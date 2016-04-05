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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6865686668676868>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:45

  Banderlog написав:
  Schmit написав:
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Польша не сама по собі. Польша союзник сша в європі і фермери не самі по собі вольні стрілки. Вони на дотаціях. в любий момент це все блокування американці могли припинити. Но шось не спішать

А, так то Байден продає "наше" зерно у Польщі, яке їде типу транзитом у Африку?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок....
Якби було все так просто
То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ?
Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку?
По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....

Звідси висновок
совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він...
От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.


Доброго ранку пане Будівельнику !
Здоров,я і Удачі !

Так пишуть люди ,які ніколи не мали свого бізнесу .
Якби спробували відкрити прибутковий бізнес , то зрозуміли що це як життя побудувати .
Купи приміщення , оформи належно , побудуй виробницьтво , відшукай потрібних людей , та багато чого іншого , а потім СПЛАТИ податки і після того подивись скільки сам заробив .
Всі думають що заплющив очі і ось воно ,греби лопатою .
Тримайтесь і все буде добре .
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:06

  Дюрі-бачі написав:От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.


Доброго ранку .

До того, всі авто їдуть опломбовані , з супроводними документами де вказан віс , сорт збіжжя , і багато чого . Як ці авто будуть доїджати і здавати віс при виїзді в іншу державу -невідомо . Але для водія то трагедія ! Питати будуть з нього .
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок....
Якби було все так просто
То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ?
Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку?
По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....

Звідси висновок
совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він...
От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.

Закінчуй вже згадувати Детройта, перекручуючи його думки...


А цю абетку економіки, що попит обмежений (я тобі це на пальцях пояснював -- що, якщо ти зайняв місце в ринку то іншому шукати нове на Марсі?; ти ж сам пояснив про саме свою точку продажу, як саме ти її застовбив (не ти, так інший би застовбив би її нехай пізніше, наприклад, через півроку); твоє місце з задоволенням займе інший конкурент або початківець малого бізнесу).
Цю абетку пояснив ще А.Сміт.
А ти маніпулюєш, що просував її Детройт.

Не згадуй Детройта, читай економістів. Не хоч Сміта, вивчай сучасних нобелівців з економіки...
Років десять тому було про "ограниченность пастбищ".

Умови в ринку... Тоді й допетриш, чому сотні тисяч роботящих кмітливих підприємців-українців 90-х років пішли з підприємців в наймані, в заробітчани і т.д.
Створи умови в ринку ... повернуться назад в підприємці аж гай загуде.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:24

Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай! :wink:

  fox767676 написав:Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?

У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть.
Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми?
З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:29

  fler написав:Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай! :wink:

  fox767676 написав:Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?

У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть.
Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми?
З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.

Дітям 20+ та їх батькам пора дорослішати, інакше від країни нічого не залишиться, навіть якщо хтось(cтигматизовані совки 45+? реднеки-трампісти? поляки?) за них відвоює кордони 1991
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 21 лют, 2024 09:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:30

Пробач що зранку, ти сама винувата

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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:37

  Hotab написав:fler ,
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ещё туфли свои поставь рядом с бокалом, ну шоб и муха завидовал
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:52

  Schmit написав:
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Все что то потеряли. Это война.
Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
Продавайте на внутренний рынок
Бетон
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