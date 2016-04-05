Дякую за добре слово..холява написав:Доброго ранку пане Будівельнику !budivelnik написав:В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок....
Якби було все так просто
То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ?
Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку?
По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....
Звідси висновок
совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він...
От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.
Здоров,я і Удачі !
Так пишуть люди ,які ніколи не мали свого бізнесу .
Якби спробували відкрити прибутковий бізнес , то зрозуміли що це як життя побудувати .
Купи приміщення , оформи належно , побудуй виробницьтво , відшукай потрібних людей , та багато чого іншого , а потім СПЛАТИ податки і після того подивись скільки сам заробив .
Всі думають що заплющив очі і ось воно ,греби лопатою .
Тримайтесь і все буде добре .
Читачам А Смітта - ( просував повне відсторонення Держави від керування бізнесом, тому при чому тут А Сміт до розміру ринку- я якось не розумію)
Раджу звернути увагу на простий приклад
США виводить свої Капітали з Китаю , залишаючи на місці обладнання/заводи.
Китайці в шоці і не розуміють що з цим робити.
То в чому справа? Чому вони отримали проблеми, в них же є ціла компартія і ринок на 1,4 млрд осіб.... а тепер плачуть?
Не можуть клятих власників капіталу( Капіталістів) замінити?
І другий ,примітивний такий приклад
Беремо Дейтройта і відправляємо в армію...невже якийсь бомж не може замінити його в тилу і отримати його пенсію? Ну ніби ж все по ладу/дейтройту...всіх можна безболісно замінити....
А самий хіт сезону
Поміняти мене місцями з Хотабом....
Ніби нормальні пацани..але те що я вертушку загроблю за пару хвилин - до гадалки не ходити...
Хотаб надіюсь протримається довше.. але заздрити йому я б не став