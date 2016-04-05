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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6865686668676868
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 09:59

  холява написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:то если даже ему не на кого оставить магазин и он закроется, то найдётся другой хозяин, который откроет такой же магазин и будет платить такие же налоги.
В цій фразі і схована вся сіль маніпуляцій які просував спочатку дейтройт , а тепер просуває совок....
Якби було все так просто
То чому той ХТОСЬ який прийде на місце закритого магазину( чи іншого бізнесу) - не створив ДЛЯ СЕБЕ такий самий бізнес в іншій точці нашої Держави ?
Якщо все так просто- то чому мільони громадян живуть за мінімалку?
По словам совка-пенсіонера - у нас море потенційних бізнесменів....

Звідси висновок
совкодрочеру хочеться щоб ми програли і після цього всі жили так само як живе він...
От він і просуває наративи які прямо приведуть нас до загибелі.
Доброго ранку пане Будівельнику !
Здоров,я і Удачі !

Так пишуть люди ,які ніколи не мали свого бізнесу .
Якби спробували відкрити прибутковий бізнес , то зрозуміли що це як життя побудувати .
Купи приміщення , оформи належно , побудуй виробницьтво , відшукай потрібних людей , та багато чого іншого , а потім СПЛАТИ податки і після того подивись скільки сам заробив .
Всі думають що заплющив очі і ось воно ,греби лопатою .
Тримайтесь і все буде добре .
Дякую за добре слово.. :D

Читачам А Смітта - ( просував повне відсторонення Держави від керування бізнесом, тому при чому тут А Сміт до розміру ринку- я якось не розумію)

Раджу звернути увагу на простий приклад
США виводить свої Капітали з Китаю , залишаючи на місці обладнання/заводи.
Китайці в шоці і не розуміють що з цим робити.
То в чому справа? Чому вони отримали проблеми, в них же є ціла компартія і ринок на 1,4 млрд осіб.... а тепер плачуть?
Не можуть клятих власників капіталу( Капіталістів) замінити?

І другий ,примітивний такий приклад
Беремо Дейтройта і відправляємо в армію...невже якийсь бомж не може замінити його в тилу і отримати його пенсію? Ну ніби ж все по ладу/дейтройту...всіх можна безболісно замінити....

А самий хіт сезону
Поміняти мене місцями з Хотабом....
Ніби нормальні пацани..але те що я вертушку загроблю за пару хвилин - до гадалки не ходити...
Хотаб надіюсь протримається довше.. але заздрити йому я б не став :P
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:05

Це не я, сам Бог велів ;)

  Hotab написав:fler ,
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Вечного полета , «братья» :D
Здоровья погибшим

В Мико сонце вийшло з-за хмар і засяяло після цього поста :D
fler
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