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Додано: Сер 21 лют, 2024 08:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:01
Доброго ранку пане Будівельнику !
Здоров,я і Удачі !
Так пишуть люди ,які ніколи не мали свого бізнесу .
Якби спробували відкрити прибутковий бізнес , то зрозуміли що це як життя побудувати .
Купи приміщення , оформи належно , побудуй виробницьтво , відшукай потрібних людей , та багато чого іншого , а потім СПЛАТИ податки і після того подивись скільки сам заробив .
Всі думають що заплющив очі і ось воно ,греби лопатою .
Тримайтесь і все буде добре .
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:06
Доброго ранку .
До того, всі авто їдуть опломбовані , з супроводними документами де вказан віс , сорт збіжжя , і багато чого . Як ці авто будуть доїджати і здавати віс при виїзді в іншу державу -невідомо . Але для водія то трагедія ! Питати будуть з нього .
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:08
budivelnik
Цю абетку економіки, що попит обмежений (я тобі це на пальцях пояснював -- що, якщо ти зайняв місце в ринку то іншому шукати нове на Марсі?; ти ж сам пояснив про саме свою точку продажу, як саме ти її застовбив (не ти, так інший би застовбив би її нехай пізніше, наприклад, через півроку); твоє місце з задоволенням займе інший конкурент або початківець малого бізнесу).
Цю абетку пояснив ще А.Сміт.
А ти маніпулюєш, що просував її Детройт.
Не згадуй Детройта, читай економістів. Не хоч Сміта, вивчай сучасних нобелівців з економіки...
Років десять тому було про "ограниченность пастбищ".
Умови в ринку... Тоді й допетриш, чому сотні тисяч роботящих кмітливих підприємців-українців 90-х років пішли з підприємців в наймані, в заробітчани і т.д.
Створи умови в ринку ... повернуться назад в підприємці аж гай загуде.
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:24
Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай!
У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть.
Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми?
З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:29
Дітям 20+ та їх батькам пора дорослішати, інакше від країни нічого не залишиться, навіть якщо хтось(cтигматизовані совки 45+? реднеки-трампісти? поляки?) за них відвоює кордони 1991
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 21 лют, 2024 09:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:30
Пробач що зранку, ти сама винувата
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:52
Все что то потеряли. Это война.
Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
Продавайте на внутренний рынок
Додано: Сер 21 лют, 2024 09:59
холява
Дякую за добре слово..
Читачам А Смітта - ( просував повне відсторонення Держави від керування бізнесом, тому при чому тут А Сміт до розміру ринку- я якось не розумію)
Раджу звернути увагу на простий приклад
США виводить свої Капітали з Китаю , залишаючи на місці обладнання/заводи.
Китайці в шоці і не розуміють що з цим робити.
То в чому справа? Чому вони отримали проблеми, в них же є ціла компартія і ринок на 1,4 млрд осіб.... а тепер плачуть?
Не можуть клятих власників капіталу( Капіталістів) замінити?
А самий хіт сезону
Поміняти мене місцями з Хотабом....
Ніби нормальні пацани..але те що я вертушку загроблю за пару хвилин - до гадалки не ходити...
Хотаб надіюсь протримається довше.. але заздрити йому я б не став
Додано: Сер 21 лют, 2024 10:05
Це не я, сам Бог велів ;)
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