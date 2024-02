MS. SINGH: Well, Avdiivka unfortunately -- it was a strategic withdrawal that Ukraine made in order to conserve their own artillery and ammunition. Look, if we don't get more -- if we don't get the supplemental -- I outlined that at the very top -- but if we don't get the funding needed from the Senate -- or sorry, from the House to pass the Senate supplemental, we will not be able to provide these critical PDA packages and Ukraine will have to make choices and decisions on what cities, what towns they can hold with what they have and what partners can -- can continue to supply them.





РС. СИНГХ: К сожалению, Авдеевка — это был стратегический вывод, который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Послушайте, если мы не получим больше – если мы не получим дополнительное финансирование – я обрисовал это в самом верху – но если мы не получим необходимое финансирование от Сената – или, извините, от Если Палата представителей проголосует за принятие Сенатом дополнения, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты КПК, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут - могут продолжать поставлять их.