Schmit написав: Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Все что то потеряли. Это война. Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света? Продавайте на внутренний рынок
Робити стратегічний запас макаронів та спирту. Знову же, відхід від сировинної моделі
Schmit написав: Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Все что то потеряли. Это война. Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света? Продавайте на внутренний рынок
Робити стратегічний запас макаронів та спирту. Знову же, відхід від сировинної моделі
Во во. А то вони як подружжя Гілал Ісаєв з бухгалтершою елеватора Леной Петрівной - хочуть красти зерно і бистріше скинути за любі бабки
Бетон написав:Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
демарш фермеров это давление ЕС лично на Зеленского. Потому что внешняя политика - его ответственность. Что от него хотят - конспирология, аккуратно предположу что хотят переговоров. Вечная война не нужна ни ЕС ни США. Если выберут Трампа у ЕС появится своя головная боль, а 2 головные боли как бы перебор.
Справедливость это когда служат все и богатые и бедные но по немногу. Например сын Кулебы берет у батька лопату и на год на фронт. В теплое место конечно, но в окружение грязных брутальных мужиков. Через год едет на год в Монако хвастатся боевыми подвигами перед девками. Через год снова к мужикам. Вот так до победного конца. Я думаю что с таким подходом у нас будет лучшая армия в мире, до Владивостока сможем дойти.
Дюрі-бачі написав:От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.
Не припомню чтобы Украина судилася с 2014 за активы Крыма.А там активов и недр на сотни миллиардов.Чего только вышки Бойка на шельфе с газом стоят.А вы про вагон зерна. И вот только что вспомнилось как Ющенко судился с Румынией за шельф с газом за границы.И в итоге ЕС нарезал огромные территории в море наши румынам --- по факту это была таже самая анексия территорий но меня очень тогда удивило что вообще везде за это была тишина.
MS. SINGH: Well, Avdiivka unfortunately -- it was a strategic withdrawal that Ukraine made in order to conserve their own artillery and ammunition. Look, if we don't get more -- if we don't get the supplemental -- I outlined that at the very top -- but if we don't get the funding needed from the Senate -- or sorry, from the House to pass the Senate supplemental, we will not be able to provide these critical PDA packages and Ukraine will have to make choices and decisions on what cities, what towns they can hold with what they have and what partners can -- can continue to supply them.
РС. СИНГХ: К сожалению, Авдеевка — это был стратегический вывод, который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Послушайте, если мы не получим больше – если мы не получим дополнительное финансирование – я обрисовал это в самом верху – но если мы не получим необходимое финансирование от Сената – или, извините, от Если Палата представителей проголосует за принятие Сенатом дополнения, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты КПК, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут - могут продолжать поставлять их.