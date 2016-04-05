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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6866686768686869>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:14

  Бетон написав:
  Schmit написав:
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Все что то потеряли. Это война.
Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
Продавайте на внутренний рынок

Робити стратегічний запас макаронів та спирту. Знову же, відхід від сировинної моделі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:29

  fox767676 написав:
  Бетон написав:
  Schmit написав:
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Все что то потеряли. Это война.
Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
Продавайте на внутренний рынок

Робити стратегічний запас макаронів та спирту. Знову же, відхід від сировинної моделі

Во во.
А то вони як подружжя Гілал Ісаєв з бухгалтершою елеватора Леной Петрівной - хочуть красти зерно і бистріше скинути за любі бабки
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:43

  Бетон написав:Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света?
демарш фермеров это давление ЕС лично на Зеленского. Потому что внешняя политика - его ответственность. Что от него хотят - конспирология, аккуратно предположу что хотят переговоров. Вечная война не нужна ни ЕС ни США. Если выберут Трампа у ЕС появится своя головная боль, а 2 головные боли как бы перебор.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 10:57

❗️Якщо Україна вистоїть і утримає оборону у 2024 році, то у 2025-му знову зможе перейти до контрнаступу, — Буданов

https://www.wsj.com/world/ukraines-mili ... os1&page=1
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:01

Справедливость это когда служат все и богатые и бедные но по немногу. Например сын Кулебы берет у батька лопату и на год на фронт. В теплое место конечно, но в окружение грязных брутальных мужиков. Через год едет на год в Монако хвастатся боевыми подвигами перед девками. Через год снова к мужикам. Вот так до победного конца. Я думаю что с таким подходом у нас будет лучшая армия в мире, до Владивостока сможем дойти.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:01

  Xenon написав:
❗️Якщо Україна вистоїть і утримає оборону у 2024 році, то у 2025-му знову зможе перейти до контрнаступу, — Буданов

https://www.wsj.com/world/ukraines-mili ... os1&page=1


тільки якщо буде 200+ F16 , 1000+ 2A7-2A8, інакше злочин
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:23

  Дюрі-бачі написав:От я не розумію як в цивілізованій Європі за розсипане чуже зерно не відкрили справу і не змусили протестувальників оплатити завдані збитки. Взагалі мутно це все, зокрема чому Україна в міжнародних судах не відстоює своє право.

Не припомню чтобы Украина судилася с 2014 за активы Крыма.А там активов и недр на сотни миллиардов.Чего только вышки Бойка на шельфе с газом стоят.А вы про вагон зерна.
И вот только что вспомнилось как Ющенко судился с Румынией за шельф с газом за границы.И в итоге ЕС нарезал огромные территории в море наши румынам --- по факту это была таже самая анексия территорий но меня очень тогда удивило что вообще везде за это была тишина.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:42

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
Україні без поновлення допомоги США доведеться вирішувати, які міста вона спроможна утримати — Пентагон

Источник авторитетный - https://t.me/s/zolochivt?before=29453 - тг-канал "ТЕМНИЙ ЗОЛОЧІВ".


тут стенограмма пресс-конференции (есть видео ),
https://www.defense.gov/News/Transcript ... -briefing/

MS. SINGH: Well, Avdiivka unfortunately -- it was a strategic withdrawal that Ukraine made in order to conserve their own artillery and ammunition. Look, if we don't get more -- if we don't get the supplemental -- I outlined that at the very top -- but if we don't get the funding needed from the Senate -- or sorry, from the House to pass the Senate supplemental, we will not be able to provide these critical PDA packages and Ukraine will have to make choices and decisions on what cities, what towns they can hold with what they have and what partners can -- can continue to supply them.


РС. СИНГХ: К сожалению, Авдеевка — это был стратегический вывод, который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Послушайте, если мы не получим больше – если мы не получим дополнительное финансирование – я обрисовал это в самом верху – но если мы не получим необходимое финансирование от Сената – или, извините, от Если Палата представителей проголосует за принятие Сенатом дополнения, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты КПК, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут - могут продолжать поставлять их.




достаточно авторитетный источник?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Mimohod написав:Справедливость это когда служат все и богатые и бедные но по немногу. Например сын Кулебы ...
18років, через 7 років видадуть лопату
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 12:23

  GALeon написав:
Mimohod написав:Справедливость это когда служат все и богатые и бедные но по немногу. Например сын Кулебы ...
18років, через 7 років видадуть лопату

Як раз до цього моменту одні лопати і залишаться! )))
Mimohod
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