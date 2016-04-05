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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:34
Бетон написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
ИМХО проблема не в тому, що "бусифікують", а в тому, що нема чітких і зрозумілих законів кого і коли можуть "бусифікувати" і як покарати тих, хто викрадає людей не по закону.
Тобто спочатку потрібно узаконити мобілізацію, а вже потім її проводити згідно із законом
(із конкретними авторами, які за цей закон відповідають) .
якби дійсно всі прийшли в ТЦК, то в місяць забрали кожного сотого, а за рік - кожного десятого (й то не факт). але оскільки всі поховалися, то тих, хто не сховався - заберуть з вірогідністю 90%. так й живемо.
якщо будемо чекати на закон, то може виявитися що вже не треба - все захопили. й закони вже не потрібні, бо все вирішує окупант з автоматом...
вы готовы взять на себя ответственность, что мобилизация не даст оккупанту пройти? хотя бы на тысячу долларов
не зрозумів питання...
якщо не буде мобілізації, то вірогідність програшу набагато вище. якщо вам потрібні конкретні відсотки, то це до інших прогнозистів - конкретні цифри - це умовність.
чи ви бажаєте зробити ставку, хто виграє? з цим до букмекерів - якщо хтось приймає такі ставки.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 12:51
Mimohod написав:
Справедливость это когда служат все и богатые и бедные но по немногу. Например сын Кулебы берет у батька лопату и на год на фронт. В теплое место конечно, но в окружение грязных брутальных мужиков. Через год едет на год в Монако хвастатся боевыми подвигами перед девками. Через год снова к мужикам. Вот так до победного конца. Я думаю что с таким подходом у нас будет лучшая армия в мире, до Владивостока сможем дойти.
Ні , друже , це неправільно .
Всі до перемоги повинні відчувати запах "грязных брутальных мужиков."
Бо хтось може в МАНАКЕ поїхати , а хтось повинен відчувати міазм .
Усі однакові .
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