Додано: Сер 21 лют, 2024 15:43

Schmit написав: [youtube]BDC4_ndYtTU...

Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття. [youtube]BDC4_ndYtTU...Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Пан, уже надоело призывать Вас хоть немного думать. И прежде, чем что-то выкладывать, желательно разобраться и поискать более подробную и объективную информацию.Незнание не освобождает от ответственности.1. Сейчас поляки не говорят о том, что это зерно продаётся в Польше. Речь о том, что укр. зерно и пр. продукты создают конкуренцию и побеждают на рынках Европы, в частности, в Германии.2. Ради того, чтобы вылить дерьмо на Зеленского, ваш Назар Мухачов как настоящая муха, которая всегда найдёт соответствующую субстанцию, походя обвинил и вашего любимого Порошенко в ограблении Украины (на 1:33).3. Земля и, тем более, выращенное зерно уже давно не принадлежат "народу Украины". У нас уже 30 лет капитализм, Вы не заметили?"Отой український фермер, який своїми руками його виростив, зібрав і так далі" выращивает и собирает относительно небольшую долю зерна. Основную часть выращивают и собирают те самые латифундисты. Естественно, не собственными руками, а руками наёмных работников. Точно так же, как владельцы заводов. Или, может, вы потребуете, чтобы вам ежегодно выделяли пару тонн собранного зерна, которое принадлежит "народу Украины"? Может, вы ещё потребуете, чтобы вам выделяли 0,5 тонны выплавленной стали, 4000 кВт∙ч выработанной эл.-энергии?Он назвал цифру заведенных в Украину средств от продажи зерна - 10%. Но я бы нахотел бы увидеть цифры и анализ, а не голые слова какого-то Мухачова.4. Что должен сделать Зеленский, чтобы не "ссориться" с нашим "верным союзником"? Прекратить экспорт зерна? А чем будем платить зарплату нашей армии? Зерном?Думать не обязательно?Главное "обосрать владу"?