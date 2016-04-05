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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6866686768686869
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:30

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

До 50 тис. грн: які доплати пропонують мобілізованим міста

Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:35

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

До 50 тис. грн: які доплати пропонують мобілізованим міста

Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?

А тим хто вже в зсу міста нічого не пропонують?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:52

  Hotab написав:ЛАД ,

Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,


Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе.
Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль.
Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение?
Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.

Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела". Правда, не уверен в их реальном существовании. Ещё лет 20 назад сталкивался в Риме с нашими ребятами, которые там давно работают. Не уверен, что их наш Госстат не считает до сих пор как "мужиков без дела". И таких же, выехавших позже. На отказ от гражданства они. естественно, не подавали. Оно им не мешало. А тратить время и деньги...
"летчики на сохранении" пока пусть побудут, нечего им делать в окопе, а вот владельцев магазинов, депутатов местных советов и прочих таких же вполне можно туда отправлять так же, как и успихив.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:43

  Schmit написав:[youtube]BDC4_ndYtTU...
Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.

Пан Schmit, уже надоело призывать Вас хоть немного думать. И прежде, чем что-то выкладывать, желательно разобраться и поискать более подробную и объективную информацию.
Незнание не освобождает от ответственности. :)

1. Сейчас поляки не говорят о том, что это зерно продаётся в Польше. Речь о том, что укр. зерно и пр. продукты создают конкуренцию и побеждают на рынках Европы, в частности, в Германии.
2. Ради того, чтобы вылить дерьмо на Зеленского, ваш Назар Мухачов как настоящая муха, которая всегда найдёт соответствующую субстанцию, походя обвинил и вашего любимого Порошенко в ограблении Украины (на 1:33).
3. Земля и, тем более, выращенное зерно уже давно не принадлежат "народу Украины". У нас уже 30 лет капитализм, Вы не заметили?
"Отой український фермер, який своїми руками його виростив, зібрав і так далі" выращивает и собирает относительно небольшую долю зерна. Основную часть выращивают и собирают те самые латифундисты. Естественно, не собственными руками, а руками наёмных работников. Точно так же, как владельцы заводов. Или, может, вы потребуете, чтобы вам ежегодно выделяли пару тонн собранного зерна, которое принадлежит "народу Украины"? Может, вы ещё потребуете, чтобы вам выделяли 0,5 тонны выплавленной стали, 4000 кВт∙ч выработанной эл.-энергии?
Он назвал цифру заведенных в Украину средств от продажи зерна - 10%. Но я бы на финансовом форуме хотел бы увидеть цифры и анализ, а не голые слова какого-то Мухачова.
4. Что должен сделать Зеленский, чтобы не "ссориться" с нашим "верным союзником"? Прекратить экспорт зерна? А чем будем платить зарплату нашей армии? Зерном?

Думать не обязательно?
Главное "обосрать владу"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:47

  fox767676 написав:...........
Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл.
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?

Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии.
"Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:54

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл.
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?

Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии.
"Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.


Сплаучувати 1-2 куо військових податків теж теоретично можуть усі. На ці гроші можно було закупити петріотів і збудувати бетонну стіну і комфортними бліндажами для операторів стугн та бпла. Це дає значно більше користі для обороони ніж фейковій вчені та експортери генофонду.
fox767676
 
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