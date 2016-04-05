Поверьте, если, например, какой-то владелец продуктового магазина уйдёт в армию,
Возможно придем к тому, что и владельцы магазинов, и летчики на сохранении будут в окопе. Но пока что у нас называют какие-то фантастические цифры мужиков без дела. Вернее они что-то делают (кушают же что-то) , но выхлопа для государства ноль. Мне такой таксюрик в прошлом году в Киеве рассказывал, как он меня уважает (когда я прилетал с командировки на отдых) , что я ж вожу раненых в киевский госпиталь (на Фортецю) .. А сам на «2 кавалирки» натаксюрил не заплатив ни копейки в бюджет за многие годы. И нах мне его уважение? Пошел я искать ЭарМакса. Посадка в Вене.
Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела". Правда, не уверен в их реальном существовании. Ещё лет 20 назад сталкивался в Риме с нашими ребятами, которые там давно работают. Не уверен, что их наш Госстат не считает до сих пор как "мужиков без дела". И таких же, выехавших позже. На отказ от гражданства они. естественно, не подавали. Оно им не мешало. А тратить время и деньги... "летчики на сохранении" пока пусть побудут, нечего им делать в окопе, а вот владельцев магазинов, депутатов местных советов и прочих таких же вполне можно туда отправлять так же, как и успихив.
Schmit написав:[youtube]BDC4_ndYtTU... Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Пан Schmit, уже надоело призывать Вас хоть немного думать. И прежде, чем что-то выкладывать, желательно разобраться и поискать более подробную и объективную информацию. Незнание не освобождает от ответственности.
1. Сейчас поляки не говорят о том, что это зерно продаётся в Польше. Речь о том, что укр. зерно и пр. продукты создают конкуренцию и побеждают на рынках Европы, в частности, в Германии. 2. Ради того, чтобы вылить дерьмо на Зеленского, ваш Назар Мухачов как настоящая муха, которая всегда найдёт соответствующую субстанцию, походя обвинил и вашего любимого Порошенко в ограблении Украины (на 1:33). 3. Земля и, тем более, выращенное зерно уже давно не принадлежат "народу Украины". У нас уже 30 лет капитализм, Вы не заметили? "Отой український фермер, який своїми руками його виростив, зібрав і так далі" выращивает и собирает относительно небольшую долю зерна. Основную часть выращивают и собирают те самые латифундисты. Естественно, не собственными руками, а руками наёмных работников. Точно так же, как владельцы заводов. Или, может, вы потребуете, чтобы вам ежегодно выделяли пару тонн собранного зерна, которое принадлежит "народу Украины"? Может, вы ещё потребуете, чтобы вам выделяли 0,5 тонны выплавленной стали, 4000 кВт∙ч выработанной эл.-энергии? Он назвал цифру заведенных в Украину средств от продажи зерна - 10%. Но я бы на финансовом форуме хотел бы увидеть цифры и анализ, а не голые слова какого-то Мухачова. 4. Что должен сделать Зеленский, чтобы не "ссориться" с нашим "верным союзником"? Прекратить экспорт зерна? А чем будем платить зарплату нашей армии? Зерном?
fox767676 написав:........... Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл. Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии. "Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.
fox767676 написав:........... Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл. Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии. "Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.
Сплаучувати 1-2 куо військових податків теж теоретично можуть усі. На ці гроші можно було закупити петріотів і збудувати бетонну стіну з комфортними бліндажами для операторів стугн та бпла. Це дало б значно більше користі для обороони ніж фейкові вчені та експортери генофонду.
fler написав:Доброго ранку! "Щодня збитий кацапольот" стає трендом. 7 штук за тиждень. Хотаб, наливай!
fox767676 написав:Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?
У Великобританії населення 68 млн. осіб, можуть собі дозволити. Крім того, британці не ведуть війну, отже їхні 20+ не гинуть. Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми? З іншого боку, вам вже пояснювали, що толку від 20+ на фронті майже немає, бо це діти.
У нас было не намного меньше - 52 млн. Не знаю, сколько сейчас. fox767676 писал о 2МВ. Не нашёл цифру за 1940, но в 1950 население Великобритании - 47 733 тыс. человек (http://surl.li/qtkml). В 1940 20-летние не были "детьми"?
Schmit написав:[youtube]BDC4_ndYtTU... Якщо не припинимо те, що розгорається з поляками заради "нашого" зерна (насправді - зерна купки олігархів) - країні піпець. Угорщина, Словаччина вже вичікують. Залишилось ще Польщу і Румунію налаштувати проти України і все, буде 100% повторення історії з розшматуванням як на початку ХХ століття.
Все что то потеряли. Это война. Ну корпорации не вывезут зерно. Конец света? Продавайте на внутренний рынок
Даже 56 млн. тонн зерна, собранные в 2023 на внутреннем рынке не нужны. Внутреннее потребление зерна даже в мирное время составляло примерно в 20 млн. тонн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 лют, 2024 16:20, всього редагувалось 1 раз.
MS. SINGH: Well, Avdiivka unfortunately -- it was a strategic withdrawal that Ukraine made in order to conserve their own artillery and ammunition. Look, if we don't get more -- if we don't get the supplemental -- I outlined that at the very top -- but if we don't get the funding needed from the Senate -- or sorry, from the House to pass the Senate supplemental, we will not be able to provide these critical PDA packages and Ukraine will have to make choices and decisions on what cities, what towns they can hold with what they have and what partners can -- can continue to supply them.
РС. СИНГХ: К сожалению, Авдеевка — это был стратегический вывод, который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Послушайте, если мы не получим больше – если мы не получим дополнительное финансирование – я обрисовал это в самом верху – но если мы не получим необходимое финансирование от Сената – или, извините, от Если Палата представителей проголосует за принятие Сенатом дополнения, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты КПК, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут - могут продолжать поставлять их.
достаточно авторитетный источник?
Да, спасибо. "но если мы не получим необходимое финансирование от Сената – или, извините, от Если Палата представителей проголосует за принятие Сенатом дополнения, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты КПК, и Украине придется сделать выбор", вопрос будет стоять уже не о том, "які міста вона спроможна утримати".
треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)