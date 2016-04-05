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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6868686968706871>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи стриманого оптимізму

Aqil Rustamzade ·
Война в Украине
В конце октября в аналитической выкладке нашего центра STEM я прогнозировал что в перспективе 4-6 месяцев ситуация на фронте будет определяться наличием ресурсов у сторон.Я тогда видел ,что Россия быстрее становится на военные рельсы. Примерно ещё 15-45 суток у России будет больше ресурсов, а потом силы уравняться и даже возможно ( благодаря увилечения западной помощи ,без учета США) Украина получит перевес.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:19

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...........
Великобританія, ДСВ. Моб.вік армії - 21-41. А 42-52 - економічний фронт
Сучасна Сирія, той же самий віковий розподіл.
Сучасне законодавство України дозволяє багатим,, навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами, але яка користь у цьому випадку для армії ?

Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии.
"Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.


Сплачувати 1-2 куо військових податків теж теоретично можуть усі. На ці гроші можно було закупити петріотів і збудувати бетонну стіну з комфортними бліндажами для операторів стугн та бпла. Це дало б значно більше користі для обороони ніж фейкові вчені та експортери генофонду.

При средней зарплате (даже не говорю о медианной) 500 уе? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:21

  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)


Не треба різьких рухів.
Треба зробити висновки про чергове "вічне братерство" і почати відходити від сировинної моделі економіки.
Це може й до кращого, що зараз стало видно хто із ху.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:26

  fox767676 написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)


Не треба різьких рухів.
Треба зробити висновки про чергове "вічне братерство" і почати відходити від сировинної моделі економіки.
Це може й до кращого, що зараз стало видно хто із ху.

одне одному не заважає, закрити ринок для їх готової продукції , сировини с/г і таке інше було б не погано . хоча при закритті кордону якраз їх товари в тому числі не потраплятють в Україну
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:27

  fler написав:Якщо ми відправимо на фронт 20+, то хто буде вирішувати демографічні проблеми?

За 2 роки особисто ваш який вклад в цьому питанні?

Схоже особисто вам люди не потрібні, бо:
  fler написав:Відновлення піде шляхом використання цифрових технологій, а це не потребує великої кількості людей.

Чи вам потрібні люди для:
  fler написав:Коли виженемо кацапів

Тоді в нас вже повинен будь конвейєр з мільйонами жінок, штучне запліднення, які за 2 роки вже народили як мінімум дві дитини, яку вже змалку готують вигонять кацапів.
Якщо вірити статистиці:
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cv29nnljx6po
У 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей, повідомило Міністерство юстиції України. Це найменший показник за час незалежності.

Якось не дуже зараз виходить, припустимо два мільйони жінок повинні були народить у 2023 2 мільйони дітей і?

Директор Інституту Елла Лібанова пояснила, 10 жінок для відновлення поколінь мають народити 22-23 дитини. В Україні у 2021 році 10 жінок народжували лише 11 дітей, а у 2023-му очікується, що у 10 жінок у середньому буде лише 7 дітей.
https://www.slovoidilo.ua/2022/12/31/in ... naselennya
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:30

  yama написав:
  fox767676 написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)


Не треба різьких рухів.
Треба зробити висновки про чергове "вічне братерство" і почати відходити від сировинної моделі економіки.
Це може й до кращого, що зараз стало видно хто із ху.

одне одному не заважає, закрити ринок для їх готової продукції , сировини с/г і таке інше було б не погано . хоча при закритті кордону якраз їх товари в тому числі не потраплятють в Україну

Ситуація слизька: офіційно Польща не закривала ні ринки, ні транзит для українських товарів/сировини. Якщо Україна піде на такий крок одноосібно, це буде актом ворожнечі, а ми офіційно - друзі.
Для вирішення проблеми, яка вже дуже затягнулася, мав би працювати уряд. Але самокатчикам не завезли самокати...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:31

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я писал не о возрасте, а о возможности откупиться от армии.
"Сучасне законодавство України дозволяє ... навіть 30 річним, навіть отримавшим сурогат військової освіти, відкупатися від армії 3+ дітьми, аспірантурами" не "багатим", а всем. Эти требования можно менять. Опять же для всех.


Сплачувати 1-2 куо військових податків теж теоретично можуть усі. На ці гроші можно було закупити петріотів і збудувати бетонну стіну з комфортними бліндажами для операторів стугн та бпла. Це дало б значно більше користі для обороони ніж фейкові вчені та експортери генофонду.

При средней зарплате (даже не говорю о медианной) 500 уе? :shock:


3 є дітей та аспірантура з зп 500 уе ?
А може краще трохи попрацювати над собою та почати щось корисне робити, щоб сім'я, країна були багатшиими, торгували не тільки зерном та генофондом, і мати вдосталь сучасної зброї а не тільки лопат ?
Бо інакше кінця-краю тому колу сансари не буде видно
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:35

Иран отправил рф около 400 баллистических ракет и в дальнейшем поставок будет больше, – Reuters.

По словам экспертов, ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

К корейской баллистике прибавляется ещё и иранская
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:45

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..............
Сплачувати 1-2 куо військових податків теж теоретично можуть усі. На ці гроші можно було закупити петріотів і збудувати бетонну стіну з комфортними бліндажами для операторів стугн та бпла. Це дало б значно більше користі для обороони ніж фейкові вчені та експортери генофонду.

При средней зарплате (даже не говорю о медианной) 500 уе? :shock:


3 є дітей та аспірантура з зп 500 уе ?
А може краще трохи попрацювати над собою та почати щось корисне робити, щоб сім'я, країна були багатшиими, торгували не тільки зерном та генофондом, і мати вдосталь сучасної зброї а не тільки лопат ?
Бо інакше кінця-краю тому колу сансари не буде видно

Фантастика в следующем зале. :)
Може, й треба.
Але це робиться не за один день і не тими, хто працює за 500 уо.
"Робота над собою" може щось змінить для окремої людини, а на для держави.
Чи Ви маєте на увазі "роботу над собою" саме всієї держави? Це точно не за один день. І навіть не за рік-два.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:47

Xenon
А чому забуваєте ставити під своїми дописами радісні смайлики?
Це часом не з вами репортаж в Авдіївці знімали біля церкви?
somilitark
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