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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6868686968706871
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:59

  somilitark написав:Xenon
А чому забуваєте ставити під своїми дописами радісні смайлики?
Це часом не з вами репортаж в Авдіївці знімали біля церкви?

радісні смайлики хай наліплять собі на лоба ЗЕдебіли і глядачі ЗЕмарафона
у котрих з усіх боків все добре і потужна перемога
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 21 лют, 2024 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:02

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
3 є дітей та аспірантура з зп 500 уе ?
А може краще трохи попрацювати над собою та почати щось корисне робити, щоб сім'я, країна були багатшиими, торгували не тільки зерном та генофондом, і мати вдосталь сучасної зброї а не тільки лопат ?
Бо інакше кінця-краю тому колу сансари не буде видно

Фантастика в следующем зале. :)
Може, й треба.
Але це робиться не за один день і не тими, хто працює за 500 уо.
"Робота над собою" може щось змінить для окремої людини, а на для держави.
Чи Ви маєте на увазі "роботу над собою" саме всієї держави? Це точно не за один день. І навіть не за рік-два.

фантастика це думати що мобілізація всіх наблизить переможний кінець війни, а кінець війни прольє на Україну золотий дощ пана Маршала з репарацій, інвестицій та контрибуцій і Україні вже більше не знадобляться висококваліфіковані фахівці та індустрії, спроможні в розпал війни вирівнювати платіжний баланс та підживлювати економіку. Імпортований штучний інтелект зцілить всіх інвалідів та поранених, а трофейні китайські 3D принтери відновлять все виробництво задарма, всім вижившим галушкодоротакидатель на рчницю перемоги подарують :|
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 21 лют, 2024 17:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:07

А може якась польська фура з сирами чисто випадково підірветься на міні на трасі Львів Чоп? А шо таке? В нас війна, ДРГ і взагалі небезпечно!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:17

  Xenon написав:
  somilitark написав:Xenon
А чому забуваєте ставити під своїми дописами радісні смайлики?
Це часом не з вами репортаж в Авдіївці знімали біля церкви?

радісні смайлики хай наліплять собі на лоба ЗЕдебіли і глядачі ЗЕмарафона
у котрих з усіх боків все добре і потужна перемога

А що особисто ви зробили для перемоги?
Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((
Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Модератор написав:Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?

Могло б спрацювати, але вони кілька 0 загубили в чеку.
А найкращим стимулом був би нормальний закон про демобілізацію і контракти на 6-12 місяців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:25

  somilitark написав:А що особисто ви зробили для перемоги?
Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((
Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?

а хто ТИ такий щоб перед тобою звітувати ?

воюють на фронті багато хто, але завдяки ЗЕдебілам котрі хотіли "папріколу" мають сьогодні ВСІ
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:30

  Xenon написав:
  somilitark написав:А що особисто ви зробили для перемоги?
Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((
Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?

а хто ТИ такий щоб перед тобою звітувати ?

воюють на фронті багато хто, але завдяки ЗЕдебілам котрі хотіли "папріколу" мають сьогодні ВСІ

кончений ти порохобот без сірої речовини взагалі!
пнх урод, бурята тобі в зад з палицею, яких ти так завзято чекаєш!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

  Xenon написав:
  somilitark написав:А що особисто ви зробили для перемоги?
Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((
Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?

а хто ТИ такий щоб перед тобою звітувати ?

воюють на фронті багато хто, але завдяки ЗЕдебілам котрі хотіли "папріколу" мають сьогодні ВСІ

Тот факт, что Морозов застрелился, подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.
Перед своей смертью «Мурз», который вел z-канал «Нам пишут из Янины», оставил подробную предсмертную записку, завещание, а также опубликовал текст заявления военнослужащего «в военную прокуратуру, которое не было принято у бойца полка 1487» - в нем говорится о страшных потерях, нехватке техники и халатности военного руководства.
Проблемы «Мурза» начались с поста, посвященного взятию Авдеевки:
«С октября.От Невельского до Новоселовки.16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны.И около 300 единиц выбитой бронетехники.[конец цитаты из источника: t.me/wehearfromyanina/3464]
И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные, позиции».
Сейчас этот пост удален из канала «Нам пишут из Янины». Об этом посте пишет сам «Мурз» в своей предсмертной записке:
«Сегодня я разговаривал с человеком, который, немного зная меня, начал сразу с этого. “Ты этого не изменишь. Вот пройдут выборы, и перемены начнутся”. Я не стал ему рассказывать мем “Путин и дорогой бензин – 20 лет решения проблемы”, пусть, думаю, сам посмотрит. Посмотрите этот мем, товарищ полковник.
Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала “Нам пишут из Янины”. А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело» (t.me/wehearfromyanina/3495)
В тексте заявления, о котором пишет Морозов (t.me/wehearfromyanina/3497), в частности есть вот такой абзац:
«На данный момент в полку [1487, 1 Армейский корпус армии ДНР]осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести».
Травлю Андрея Морозова, о которой он пишет, вели два автора: Ольга Витязева и Армен Гаспарян:
«Некто «военнослужащий ВС РФ, гвардии сержант Андрей Морозов, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (ранее - НМ ЛНР), рота управления»… За то, что его очередной пораженческий высер, вполне себе тянущий на фейки и клевету в адрес МО РФ, стал предметом нашего обсуждения в прямом эфире…. если из кустов раздался громкий поросячий визг, значит, выпущенная стрела попала точно в цель?» (t.me/vityzeva/96979)
«…обратим внимание на пост некоего канала "Северный ветер" (t.me/nwindpro/319), который репостнул к себе небезызвестный Мурз (Морозов), который ведет канал "Нам пишут из Янины". И это тот случай, когда речь идет о такой зверской дискредитации Вооруженных сил России, что сложно вообще представить, что может быть хлеще этого»
«Хуторские помойки массово кинулись на защиту военблогера Морозова и его обжигающей правды о потерях под Авдеевкой от критики Витязевой и Гаспаряна. Что тут скажешь…», - Гаспарян (t.me/ASGasparyan/49625) Свой пост Армен Гаспарян опубликовал уже после сообщений о самоубийстве Морозова
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  #<1 ... 6868686968706871
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