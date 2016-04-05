Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

Xenon написав: somilitark написав: А що особисто ви зробили для перемоги?

Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((

Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера? А що особисто ви зробили для перемоги?Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?

а хто ТИ такий щоб перед тобою звітувати ?



воюють на фронті багато хто, але завдяки ЗЕдебілам котрі хотіли "папріколу" мають сьогодні ВСІ а хто ТИ такий щоб перед тобою звітувати ?воюють на фронті багато хто, але завдяки ЗЕдебілам котрі хотіли "папріколу" мають сьогодні ВСІ

Тот факт, что Морозов застрелился, подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.Перед своей смертью «Мурз», который вел z-канал «Нам пишут из Янины», оставил подробную предсмертную записку, завещание, а также опубликовал текст заявления военнослужащего «в военную прокуратуру, которое не было принято у бойца полка 1487» - в нем говорится о страшных потерях, нехватке техники и халатности военного руководства.Проблемы «Мурза» начались с поста, посвященного взятию Авдеевки:«С октября.От Невельского до Новоселовки.16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны.И около 300 единиц выбитой бронетехники.[конец цитаты из источника: t.me/wehearfromyanina/3464]И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные, позиции».Сейчас этот пост удален из канала «Нам пишут из Янины». Об этом посте пишет сам «Мурз» в своей предсмертной записке:«Сегодня я разговаривал с человеком, который, немного зная меня, начал сразу с этого. “Ты этого не изменишь. Вот пройдут выборы, и перемены начнутся”. Я не стал ему рассказывать мем “Путин и дорогой бензин – 20 лет решения проблемы”, пусть, думаю, сам посмотрит. Посмотрите этот мем, товарищ полковник.Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала “Нам пишут из Янины”. А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело» (t.me/wehearfromyanina/3495)В тексте заявления, о котором пишет Морозов (t.me/wehearfromyanina/3497), в частности есть вот такой абзац:«На данный момент в полку [1487, 1 Армейский корпус армии ДНР]осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести».Травлю Андрея Морозова, о которой он пишет, вели два автора: Ольга Витязева и Армен Гаспарян:«Некто «военнослужащий ВС РФ, гвардии сержант Андрей Морозов, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (ранее - НМ ЛНР), рота управления»… За то, что его очередной пораженческий высер, вполне себе тянущий на фейки и клевету в адрес МО РФ, стал предметом нашего обсуждения в прямом эфире…. если из кустов раздался громкий поросячий визг, значит, выпущенная стрела попала точно в цель?» (t.me/vityzeva/96979)«…обратим внимание на пост некоего канала "Северный ветер" (t.me/nwindpro/319), который репостнул к себе небезызвестный Мурз (Морозов), который ведет канал "Нам пишут из Янины". И это тот случай, когда речь идет о такой зверской дискредитации Вооруженных сил России, что сложно вообще представить, что может быть хлеще этого»«Хуторские помойки массово кинулись на защиту военблогера Морозова и его обжигающей правды о потерях под Авдеевкой от критики Витязевой и Гаспаряна. Что тут скажешь…», - Гаспарян (t.me/ASGasparyan/49625) Свой пост Армен Гаспарян опубликовал уже после сообщений о самоубийстве Морозова