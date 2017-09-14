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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68696870687168726873 ... 6895>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:07

А може якась польська фура з сирами чисто випадково підірветься на міні на трасі Львів Чоп? А шо таке? В нас війна, ДРГ і взагалі небезпечно!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Модератор написав:Як ви вважаєте, такий метод стимулювання спрацює? На вашу думку, що ще могла б запропонувати держава?

Могло б спрацювати, але вони кілька 0 загубили в чеку.
А найкращим стимулом був би нормальний закон про демобілізацію і контракти на 6-12 місяців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

Тот факт, что Морозов застрелился, подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.
Перед своей смертью «Мурз», который вел z-канал «Нам пишут из Янины», оставил подробную предсмертную записку, завещание, а также опубликовал текст заявления военнослужащего «в военную прокуратуру, которое не было принято у бойца полка 1487» - в нем говорится о страшных потерях, нехватке техники и халатности военного руководства.
Проблемы «Мурза» начались с поста, посвященного взятию Авдеевки:
«С октября.От Невельского до Новоселовки.16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны.И около 300 единиц выбитой бронетехники.[конец цитаты из источника: t.me/wehearfromyanina/3464]
И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные, позиции».
Сейчас этот пост удален из канала «Нам пишут из Янины». Об этом посте пишет сам «Мурз» в своей предсмертной записке:
«Сегодня я разговаривал с человеком, который, немного зная меня, начал сразу с этого. “Ты этого не изменишь. Вот пройдут выборы, и перемены начнутся”. Я не стал ему рассказывать мем “Путин и дорогой бензин – 20 лет решения проблемы”, пусть, думаю, сам посмотрит. Посмотрите этот мем, товарищ полковник.
Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала “Нам пишут из Янины”. А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело» (t.me/wehearfromyanina/3495)
В тексте заявления, о котором пишет Морозов (t.me/wehearfromyanina/3497), в частности есть вот такой абзац:
«На данный момент в полку [1487, 1 Армейский корпус армии ДНР]осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести».
Травлю Андрея Морозова, о которой он пишет, вели два автора: Ольга Витязева и Армен Гаспарян:
«Некто «военнослужащий ВС РФ, гвардии сержант Андрей Морозов, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (ранее - НМ ЛНР), рота управления»… За то, что его очередной пораженческий высер, вполне себе тянущий на фейки и клевету в адрес МО РФ, стал предметом нашего обсуждения в прямом эфире…. если из кустов раздался громкий поросячий визг, значит, выпущенная стрела попала точно в цель?» (t.me/vityzeva/96979)
«…обратим внимание на пост некоего канала "Северный ветер" (t.me/nwindpro/319), который репостнул к себе небезызвестный Мурз (Морозов), который ведет канал "Нам пишут из Янины". И это тот случай, когда речь идет о такой зверской дискредитации Вооруженных сил России, что сложно вообще представить, что может быть хлеще этого»
«Хуторские помойки массово кинулись на защиту военблогера Морозова и его обжигающей правды о потерях под Авдеевкой от критики Витязевой и Гаспаряна. Что тут скажешь…», - Гаспарян (t.me/ASGasparyan/49625) Свой пост Армен Гаспарян опубликовал уже после сообщений о самоубийстве Морозова
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:03

  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)

В смислі припинити євроасоціацію? :lol:
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці. :wink:
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології? :lol:
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22

Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/

Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чим ми цікаві європі крім запасу руд?

дешевою робочою силою

От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українц


сьогодні може і майже так, але 14 років тому, коли мене визивали на брифінг до офісу в Глазго-там всі прибиральниці були жіночки з Польщі (спитав, чому так далеко на заробітках? бо тут платять 1000 фунтів (це було десь 1500 дол), а Польщі за таку роботу платили десь 600дол ( 1800 злт)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:25

  Banderlog написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)

В смислі припинити євроасоціацію? :lol:
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці. :wink:
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології? :lol:
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?


Прямо бетон № 2 .

Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....

Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:54

  холява написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)

В смислі припинити євроасоціацію? :lol:
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці. :wink:
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології? :lol:
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?


Прямо бетон № 2 .

Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....

Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .

на мотор січ і южмаш їх продали з Польщі, пане аналітик? Чи мож з сша? :lol:
Якщо б не було війни ми могли в європу продавати електрику і дешеві добрива з дешевого російського газу. А дешева робоча сила нам самим треба на фронті. Чи мож не так?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:56

Де всі?

Невже в ЗСУ?
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