Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

Тот факт, что Морозов застрелился, подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.

Перед своей смертью «Мурз», который вел z-канал «Нам пишут из Янины», оставил подробную предсмертную записку, завещание, а также опубликовал текст заявления военнослужащего «в военную прокуратуру, которое не было принято у бойца полка 1487» - в нем говорится о страшных потерях, нехватке техники и халатности военного руководства.

Проблемы «Мурза» начались с поста, посвященного взятию Авдеевки:

«С октября.От Невельского до Новоселовки.16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны.И около 300 единиц выбитой бронетехники.[конец цитаты из источника: t.me/wehearfromyanina/3464]

И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные, позиции».

Сейчас этот пост удален из канала «Нам пишут из Янины». Об этом посте пишет сам «Мурз» в своей предсмертной записке:

«Сегодня я разговаривал с человеком, который, немного зная меня, начал сразу с этого. “Ты этого не изменишь. Вот пройдут выборы, и перемены начнутся”. Я не стал ему рассказывать мем “Путин и дорогой бензин – 20 лет решения проблемы”, пусть, думаю, сам посмотрит. Посмотрите этот мем, товарищ полковник.

Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала “Нам пишут из Янины”. А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело» (t.me/wehearfromyanina/3495)

В тексте заявления, о котором пишет Морозов (t.me/wehearfromyanina/3497), в частности есть вот такой абзац:

«На данный момент в полку [1487, 1 Армейский корпус армии ДНР]осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести».

Травлю Андрея Морозова, о которой он пишет, вели два автора: Ольга Витязева и Армен Гаспарян:

«Некто «военнослужащий ВС РФ, гвардии сержант Андрей Морозов, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (ранее - НМ ЛНР), рота управления»… За то, что его очередной пораженческий высер, вполне себе тянущий на фейки и клевету в адрес МО РФ, стал предметом нашего обсуждения в прямом эфире…. если из кустов раздался громкий поросячий визг, значит, выпущенная стрела попала точно в цель?» (t.me/vityzeva/96979)

«…обратим внимание на пост некоего канала "Северный ветер" (t.me/nwindpro/319), который репостнул к себе небезызвестный Мурз (Морозов), который ведет канал "Нам пишут из Янины". И это тот случай, когда речь идет о такой зверской дискредитации Вооруженных сил России, что сложно вообще представить, что может быть хлеще этого»

«Хуторские помойки массово кинулись на защиту военблогера Морозова и его обжигающей правды о потерях под Авдеевкой от критики Витязевой и Гаспаряна. Что тут скажешь…», - Гаспарян (t.me/ASGasparyan/49625) Свой пост Армен Гаспарян опубликовал уже после сообщений о самоубийстве Морозова