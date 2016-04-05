радісні смайлики хай наліплять собі на лоба ЗЕдебіли і глядачі ЗЕмарафона
у котрих з усіх боків все добре і потужна перемога
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Додано: Сер 21 лют, 2024 16:59
радісні смайлики хай наліплять собі на лоба ЗЕдебіли і глядачі ЗЕмарафона
у котрих з усіх боків все добре і потужна перемога
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 21 лют, 2024 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:02
фантастика це думати що мобілізація всіх наблизить переможний кінець війни, а кінець війни прольє на Україну золотий дощ пана Маршала з репарацій, інвестицій та контрибуцій і Україні вже більше не знадобляться висококваліфіковані фахівці та індустрії, спроможні в розпал війни вирівнювати платіжний баланс та підживлювати економіку. Імпортований штучний інтелект зцілить всіх інвалідів та поранених, а трофейні китайські 3D принтери відновлять все виробництво задарма, всім вижившим галушкодоротакидатель на рчницю перемоги подарують
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 21 лют, 2024 17:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:07
А може якась польська фура з сирами чисто випадково підірветься на міні на трасі Львів Чоп? А шо таке? В нас війна, ДРГ і взагалі небезпечно!
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:17
А що особисто ви зробили для перемоги?
Зрадофілити цілодобово і тягнути всяке пропагандистське лайно, то дійсно від великого розуму((((
Чи воюють тільки ті хто за корєша мертвертчука(порошенко)? На фронті зовсім немає тих хто голосував за діючого Президента? Так виходить від вашого висера?
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37
Тот факт, что Морозов застрелился, подтвердили авторы каналов «ПриZрак Новоросии», «Солдатская правда» и ZАПИСКИ VЕТЕРАНА.
Перед своей смертью «Мурз», который вел z-канал «Нам пишут из Янины», оставил подробную предсмертную записку, завещание, а также опубликовал текст заявления военнослужащего «в военную прокуратуру, которое не было принято у бойца полка 1487» - в нем говорится о страшных потерях, нехватке техники и халатности военного руководства.
Проблемы «Мурза» начались с поста, посвященного взятию Авдеевки:
«С октября.От Невельского до Новоселовки.16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны.И около 300 единиц выбитой бронетехники.[конец цитаты из источника: t.me/wehearfromyanina/3464]
И противник, проведя оборонительное сражение и понеся, в самом лучшем для нас случае, безвозвратными потери в 5-7 тысяч за это же время (это уже моя примерная оценка, а не какие-то известные данные), говорит "До свидания!" и валит. На новые, заранее подготовленные, позиции».
Сейчас этот пост удален из канала «Нам пишут из Янины». Об этом посте пишет сам «Мурз» в своей предсмертной записке:
«Сегодня я разговаривал с человеком, который, немного зная меня, начал сразу с этого. “Ты этого не изменишь. Вот пройдут выборы, и перемены начнутся”. Я не стал ему рассказывать мем “Путин и дорогой бензин – 20 лет решения проблемы”, пусть, думаю, сам посмотрит. Посмотрите этот мем, товарищ полковник.
Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала “Нам пишут из Янины”. А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьёвым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело» (t.me/wehearfromyanina/3495)
В тексте заявления, о котором пишет Морозов (t.me/wehearfromyanina/3497), в частности есть вот такой абзац:
«На данный момент в полку [1487, 1 Армейский корпус армии ДНР]осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести».
Травлю Андрея Морозова, о которой он пишет, вели два автора: Ольга Витязева и Армен Гаспарян:
«Некто «военнослужащий ВС РФ, гвардии сержант Андрей Морозов, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ (ранее - НМ ЛНР), рота управления»… За то, что его очередной пораженческий высер, вполне себе тянущий на фейки и клевету в адрес МО РФ, стал предметом нашего обсуждения в прямом эфире…. если из кустов раздался громкий поросячий визг, значит, выпущенная стрела попала точно в цель?» (t.me/vityzeva/96979)
«…обратим внимание на пост некоего канала "Северный ветер" (t.me/nwindpro/319), который репостнул к себе небезызвестный Мурз (Морозов), который ведет канал "Нам пишут из Янины". И это тот случай, когда речь идет о такой зверской дискредитации Вооруженных сил России, что сложно вообще представить, что может быть хлеще этого»
«Хуторские помойки массово кинулись на защиту военблогера Морозова и его обжигающей правды о потерях под Авдеевкой от критики Витязевой и Гаспаряна. Что тут скажешь…», - Гаспарян (t.me/ASGasparyan/49625) Свой пост Армен Гаспарян опубликовал уже после сообщений о самоубийстве Морозова
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:03
В смислі припинити євроасоціацію?
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці.
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології?
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22
Журна шлюшки Америки.
Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дешевою робочою силою
сьогодні може і майже так, але 14 років тому, коли мене визивали на брифінг до офісу в Глазго-там всі прибиральниці були жіночки з Польщі (спитав, чому так далеко на заробітках? бо тут платять 1000 фунтів (це було десь 1500 дол), а Польщі за таку роботу платили десь 600дол ( 1800 злт)
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:25
Прямо бетон № 2 .
Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....
Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .
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