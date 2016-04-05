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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6869687068716872
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26

"я там, де я потрібний батьківщині" (с)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:54

  холява написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)

В смислі припинити євроасоціацію? :lol:
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці. :wink:
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології? :lol:
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?


Прямо бетон № 2 .

Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....

Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .

на мотор січ і южмаш їх продали з Польщі, пане аналітик? Чи мож з сша? :lol:
Якщо б не було війни ми могли в європу продавати електрику і дешеві добрива з дешевого російського газу. А дешева робоча сила нам самим треба на фронті. Чи мож не так?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:56

Де всі?

Невже в ЗСУ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:21

  Banderlog написав:
  yama написав:треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)

В смислі припинити євроасоціацію? :lol:
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці. :wink:
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології? :lol:
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?


Прямо бетон № 2 .

Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....

Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .[/quote]
на мотор січ і южмаш їх продали з Польщі, пане аналітик? Чи мож з сша? :lol:
Якщо б не було війни ми могли в європу продавати електрику і дешеві добрива з дешевого російського газу. А дешева робоча сила нам самим треба на фронті. Чи мож не так?[/quote]

Мені не відомо чому на Моторі стоять німецьки станки . Із США не бачив , тому що розповідаю зі слов .
Я не аналітік .
І сам готов ,не час від часу бігать , а знову вернутся кудись де потрібен .
Але кажуть що вік .
А хлопці дійсно потрібні .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:41

Вісті з полів

У чоловіка з роботи двоє хлопців пішли до ЗСУ добровільно. Мотивація - гроші, щоб сім'ю забезпечувати. В одного двоє дітей, в іншого - одна. Вони самі обрали, куди хочуть. Зараз їх відправили на навчання.
Зараз в Мико лунає четверта тривога. На вихідних кацапи добре відгребли на Кінбурні та з тих пір було тихо. Сьогодні кажуть, що спекотно на Херсонському напрямку((.
fler
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