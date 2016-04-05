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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26
"я там, де я потрібний батьківщині" (с)
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wild.tomcat
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:54
холява написав: Banderlog написав: yama написав:
треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)
В смислі припинити євроасоціацію?
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці.
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології?
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?
Прямо бетон № 2 .
Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....
Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .
на мотор січ і южмаш їх продали з Польщі, пане аналітик? Чи мож з сша?
Якщо б не було війни ми могли в європу продавати електрику і дешеві добрива з дешевого російського газу. А дешева робоча сила нам самим треба на фронті. Чи мож не так?
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Banderlog
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:56
Невже в ЗСУ?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:21
Banderlog написав: yama написав:
треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)
В смислі припинити євроасоціацію?
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи. От думає якийсь поляк що їде на заробітки в німеччину чи ірландію чому йому мало платять в польщі, хто винен? Відповідь очевидна- українці.
Наша енергетика вже не конкурентна, самим не вистачає. Людей європейська економіка зжерла достатньо. Зара даж можлива відрижка лишніх і всяких хто не хоче працювати повернуть назад. Сільгоспродукція наша на ринках європи лишня.
Шо ми їм можем запропонувати? Високі технології?
Кажете будем закупляти промислову сировину з європи і лабораторне обладнання для наших лабораторій та високоточні станки для наших космічних програм? Мож і шахматну столицю побудуєм?
Взагалі раніше була заборона продавати нам високоточні станки як продукцію подвійного призначення ,
не чув щоб заборону зняли.
Шо там ще цікавого в нас є? Купа пенсіонерів і дира в пенсійному фонді? Необхідність відновлювати роздовбану економіку й інфраструктуру?
Чим ми цікаві європі крім запасу руд?
Скільки людей треба задіяти в такій формі економіки?
Прямо бетон № 2 .
Ну а як що небуло війни і працювала ЗАЄС , судна заходили в Одесу на завантаження ?
Станки подвійного призначення по всему Мотор-Січ стоять , Южмашу ......
В мене є багато що добавити ....
Короче , займайтесь своей справою , анализ вам не пасуе .[/quote]
на мотор січ і южмаш їх продали з Польщі, пане аналітик? Чи мож з сша?
Якщо б не було війни ми могли в європу продавати електрику і дешеві добрива з дешевого російського газу. А дешева робоча сила нам самим треба на фронті. Чи мож не так?[/quote]
Мені не відомо чому на Моторі стоять німецьки станки . Із США не бачив , тому що розповідаю зі слов .
Я не аналітік .
І сам готов ,не час від часу бігать , а знову вернутся кудись де потрібен .
Але кажуть що вік .
А хлопці дійсно потрібні .
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холява
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:41
У чоловіка з роботи двоє хлопців пішли до ЗСУ добровільно. Мотивація - гроші, щоб сім'ю забезпечувати. В одного двоє дітей, в іншого - одна. Вони самі обрали, куди хочуть. Зараз їх відправили на навчання.
Зараз в Мико лунає четверта тривога. На вихідних кацапи добре відгребли на Кінбурні та з тих пір було тихо. Сьогодні кажуть, що спекотно на Херсонському напрямку((.
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fler
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:24
Banderlog написав: yama написав:
треба симетричну відповідь для Польщі , навіть більшу, заборона імпорту всього польского крім промислової сировини ( допускаю що ми імпортуємо щось для виробництва) і високих технологій ( стнки чпу, інструмент високоточний, лабораторне обладнання і таке інше)
В смислі припинити євроасоціацію?
Вже безвіз не для всіх, по крайній мірі більшість чоловіків не виїзні.
Зерно самі бачите. Но справа не в зерні,
якщо хтось забув першими отримали наші дальнобойщики тому шо ми демпінгуєм на ринках європи.
Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им. А теперь получается нас там не ждут? Или это будет какое-то особое членство когда всем можно а дальнобойщикам (аграриям, металлургам...) - нет?
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katso
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:35
katso написав:
Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им. А теперь получается нас там не ждут? Или это б
В нас не Європейський Єдиний Ринок, навіть не Євроасоціація вільної торгівлі (Норвегія та Швейцарія) а просто Євроасоціація з купою квот та обмежень/
В Норвегії, яка набагато більше євроінтегрована за Україну, люди їздять скуплятися в сусідню Швецію, бо дешевше
У такому вигляді як є звісно не чекають
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 21 лют, 2024 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:43
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:43
Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:44
ЛАД написав:
Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".
В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
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katso
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