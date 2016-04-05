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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 лют, 2024 21:46
katso написав: ЛАД написав:
Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".
В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
Ну то ж невідомо, яке резюме, може такі й не треба
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:24
Hennady написав:
Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
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