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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6870687168726873
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

katso написав:
  ЛАД написав:Я не спорю с необходимостью выявлять и призывать (или хотя бы привлекать на работу в оборонке) "мужиков без дела".


В этом вопросе надо не мужиков "выявлять" а оборонку. Я уже писал что кидал как-то резюме в том числе и туда - и что-то не слышно вала звонков "ты нужен"
Ну то ж невідомо, яке резюме, може такі й не треба :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:24

  Hennady написав:Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін

А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Hennady написав:Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін

А де взяти на це кошти не сказав випадково ?


Да по хрен, в долг бери, в тылу экспроприируй, распродавай полезные ископаемые, договаривайся, не будет ЗСУ не будет Украины, будет новороссийский федеральный округ и куча заграничных бесполезных патриотов. Тут и со 125+ каждый день СЗЧнишики- бегуны.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Hennady написав:Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін

А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
Тих хто на 0 відносно не так багато, то ж ціна питання некритична
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:49

freeze по ходу, так не все думают. Особенно в правительстве
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:53

  fox767676 написав:............
фантастика це думати що мобілізація всіх наблизить переможний кінець війни, а кінець війни прольє на Україну золотий дощ пана Маршала з репарацій, інвестицій та контрибуцій і Україні вже більше не знадобляться висококваліфіковані фахівці та індустрії, спроможні в розпал війни вирівнювати платіжний баланс та підживлювати економіку. Імпортований штучний інтелект зцілить всіх інвалідів та поранених, а трофейні китайські 3D принтери відновлять все виробництво задарма, всім вижившим галушкодоротакидатель на рчницю перемоги подарують :|

Согласен, это тоже фантастика.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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