Hennady написав:Зеленський сказав, що військовим, які на передовій уже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000, – нардеп Мисягін
А де взяти на це кошти не сказав випадково ?
Да по хрен, в долг бери, в тылу экспроприируй, распродавай полезные ископаемые, договаривайся, не будет ЗСУ не будет Украины, будет новороссийский федеральный округ и куча заграничных бесполезных патриотов. Тут и со 125+ каждый день СЗЧнишики- бегуны.
fox767676 написав:............ фантастика це думати що мобілізація всіх наблизить переможний кінець війни, а кінець війни прольє на Україну золотий дощ пана Маршала з репарацій, інвестицій та контрибуцій і Україні вже більше не знадобляться висококваліфіковані фахівці та індустрії, спроможні в розпал війни вирівнювати платіжний баланс та підживлювати економіку. Імпортований штучний інтелект зцілить всіх інвалідів та поранених, а трофейні китайські 3D принтери відновлять все виробництво задарма, всім вижившим галушкодоротакидатель на рчницю перемоги подарують