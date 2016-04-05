"«Вагнер» в Африке: ребрендинг, «пакет выживания режима», эксплуатация ресурсов" - https://www.bbc.com/russian/articles/c131ym25y2ko - довольно интересная статья о деятельности Вагнера, а теперь российского «Экспедиционного корпуса», действующего под контролем генерала Андрея Аверьянова, "главы секретного подразделения 29155, специализирующегося на заказных убийствах и дестабилизации иностранных правительств.
Но, по всей видимости, новой задачей генерала Аверьянова стала не дестабилизация правительств, а обеспечение их будущего, при условии, что они за это заплатят, отказавшись от своих прав на полезные ископаемые.
В начале сентября в сопровождении заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова генерал Аверьянов посетил бывшие операции ЧВК «Вагнер» в Африке."
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
Все вже відбулось . Відійшли , відігнали -зараз це вже минуле . Чого кожного разу вертатися назад ? Хоча , хіба що лайна зранку накинути . Сходіть в парк , прогуляйтесь , "голову від сміття " провітріть .
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
katso написав: Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им.
По моїй памяті народ не вдавався в такі дєбрі. Основна маса хотіла дешевий бушний автомобіль. Ще частина надіялась на європейські зарплати. А вирівнялись хіба ставки по банківським вкладам. З 13 в доларах при злочинній владі дійшло до 2. Тепер питання - шо там сталось зі кривою спроса на гроші? Тут одне із двох або нас завалили дешеві європейські інвестиції або в україні впала потреба в кредитних грошах.