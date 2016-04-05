Додано: Чет 22 лют, 2024 09:53

Bogdan Butkevych



Отже, Зеленський сьогодні заявив, що треба піднімати зарплату військовим в зоні бойових дій до 200 тис.

Круть - згоден..

Але ж це Зеленський. Значить - далі буде дикуха.

Погнали.

Іншою рукою сьогодні татаров з шурмою протягують в Раді ганебну спробу посцяти в очі Європі і Заходу.

Мова - про законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Кнута татарова по доїнню бізнеса.

Зобов'язання повністю і терміново перезапустити який прописано в усіх угодах. Надто ж - в угоді про 50 млрд. євро від ЄС. Першим пунктом. Великими літерами.

Де також чітко прописано: крок вправо чи вліво і невиконання до конкретної дати означає, що гроші тупо згорають. От прям з самого початку. Намахауєте з БЕБ - йдете нах. В цілому.

І ось, коли і бізнес, і нормальні депутати, і громадськість, і посли G7, і ЄС, і навіть Рада по підтримці бізнесу при самому Зеленському зробили нормальний законопроект, в останню секунду ОП вирішує, що не можна втрачати свій батіг.

І татаров з шурмою швиденько вкидають свій проект, де БЕБ не можна чіпати аж ще рік після закінчення війни - не те що зараз.

І протягають його сьогодні через 2 комітети. Покірливі слуги як барани голосують чітко за командою єрмачні.

Завтра будуть пробувати протягти крізь голосування. Під крики про "це європа вимагає".

Одразу ж з'являється вкрай жорстка заява послів ЄС і G7, яка чітко говорить: проголосуєте шулерство від ОП - ні копійки не буде.

І от мені цікаво. З яких шишів Зе збирається брати збільшення зп до 200 к.? Коли його "ефективні менеджери", з одного боку, добивають бізнес, який платить податки, з яких ми тільки і можемо витратити на це напряму гроші. А з іншого - ці ж татарови просто можуть зупинити будь-яку допомогу Україні в принципі.

Тому що срані ларьочники завжди намагаються намахати в останній момент. Бо це - їх суть.

Ось тільки європейці це чітко вже просікли. Й тому відповідь каталам буде проста: намахали - не дамо грошей.

І в мене тільки одне питання: Зе дійсно не розуміє, що коїть, коли сам собі пиляє ноги? Чи він все розуміє? І тоді все ще гірше?