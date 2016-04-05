Поднять выплаты это святое. А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью. Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона. Давайте жгите дальше.
Бетон написав:Поднять выплаты это святое. А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью. Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона. Давайте жгите дальше.
Бетон написав:Поднять выплаты это святое. А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью. Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона. Давайте жгите дальше.
Из нуля знакомых продавцов все вывели бабки
Я купил 4 квартиры. Все продавцы - вывезли деньги. Прозвони объявления и спроси, продавец в Украине или нет и цель продажи
Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді".
antey1969 написав:sailed Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ. Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония. По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Точно - воювати повинні бідні) Звідки вас таких вумних беруть?)