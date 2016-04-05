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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68756876687768786879>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:15

  Howl написав:
  Schmit написав:От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів.
А Залужний та його генерали відійшли від служби?

Виявляється, що генерали самі вибирають місце служби. :(
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поднять выплаты это святое.
А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью.
Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона.
Давайте жгите дальше.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:18

ефективний бізнес добивають ТЦК з бусік-шоу, а не начебто високі податки.
Податки їм високі, "ефективним" - безліч новобудов під час війни, автопарк рівня західної європи
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:29

  Бетон написав:Поднять выплаты это святое.
А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью.
Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона.
Давайте жгите дальше.


Из нуля знакомых продавцов все вывели бабки :)
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне тут добродетели писали - ой, езжайте отсюда со своими деньгами. Страна и не заметит. Главное податки зібрати.
Ну посмотрим.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:32

  vt313 написав:
  Бетон написав:Поднять выплаты это святое.
А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью.
Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона.
Давайте жгите дальше.


Из нуля знакомых продавцов все вывели бабки :)

Я купил 4 квартиры. Все продавцы - вывезли деньги.
Прозвони объявления и спроси, продавец в Украине или нет и цель продажи
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:34

Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді". 8)

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/21/7443005/

У Зеленського анонсували на неділю "чесну розмову про майбутнє" :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/21/7443011/
Востаннє редагувалось jump в Чет 22 лют, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Прозвони объявления и спроси, продавец в Украине или нет и цель продажи

Серед моїх знайомих не все так сумно, майже половина ще залишається в Україні, але купує житло десь в Ужгороді чи Чернівцях...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:39

Чукча2 с такими "гениальными" идеями я не удивлён. почему мы катимся в какую-то пропасть) Случайно не за Зе голосовали?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:41

  cherchiltank написав:
  sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.

Точно - воювати повинні бідні)
Звідки вас таких вумних беруть?)

Ну можем все конечно воевать, но бесплатно.
sailed
 
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