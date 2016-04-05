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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6873687468756876
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:52

  vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(

Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.

Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.
_Mykola_
 
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