Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.
Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.