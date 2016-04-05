Додано: Чет 22 лют, 2024 11:27

Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде.І саме тому треба боротися.Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг...І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка.Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине.Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років?А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход.Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так.Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна.Але вона сама по собі не з'явиться.Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності.Так ось - до чого це я.Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого.Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл.І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене.Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками.В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди.І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема.Тому - все самі.Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт.Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо.