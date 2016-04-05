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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6876687768786879>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:44

  Бетон написав:
  vt313 написав:
  Бетон написав:Поднять выплаты это святое.
А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью.
Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона.
Давайте жгите дальше.


Из нуля знакомых продавцов все вывели бабки :)

Я купил 4 квартиры. Все продавцы - вывезли деньги.
Прозвони объявления и спроси, продавец в Украине или нет и цель продажи


Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:46

  jump написав:Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді". 8)

Це якщо в ньго вийде.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:52

  vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(

Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.

Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:12

  Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду.
.
це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість.
Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони.
Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
:(
https://youtu.be/SO7n_vs4z5w?si=s6QPKIGxlcPURwpU
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:27

Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде.
І саме тому треба боротися.
Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг...
І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка.
Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине.
Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років? Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути через те, що хтось надто тупий і плюгавий, щоб думати головою і брати на себе відповідальність хоч за щось?
Чому вони?
А не наприклад виплодок татаров?
Який розповідав, що Устима вбили самі майданівці, вірно служив янику і який зараз допомагає людині, яка в момент Майдану витанцьовувала для рашистів в Кремлі, а зараз має нахабство щось там говорити про Майдан?
І цей татаров - живіший всіх живих, у нього все ок.
Де ж ця грьобана справедливість?
А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход.
Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так.
Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна.
Але вона сама по собі не з'явиться.
Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності.
Так ось - до чого це я.
Ми не можемо знати і не знаємо, коли і як все закінчиться.
Але я особисто знаю напевно - якщо зупинитись, то тоді зло переможе. І ніхто ніколи ні за що не відповість.
Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все.
Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого.
Але зупинитись - ще страшніше. Бо це - визнати торжество зла у всіх його проявах.
Від дрібних бісів типу згаданого татарова чи подоляка - і до головного диявола в кремлі.
Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл.
І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене.
Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками.
В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди.
І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема.
Тому - все самі.
Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт.
Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо.
https://espreso.tv/poglyad-geroi-pomira ... kh-zhivikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість.
Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони.
Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.

Ти розводиш паніку. Співвідношення втрат в обороні фактичне 1:10 з літа.
Ми просто розмінюємо о/с орків на б/к, але інколи прилітає по наших.

Ще на забудь, що в орків 10-15 військово придатних чоловіків мають працювати в силових структурах, видобутку нафти, газу, вугілля, заізниці, транспорті, виробництві та ремонту зброї та обладнання для нафто-газовидобутку, сільському господарстві.

Саме тому раніше скінчаться не орки, а орківські гроші та зброя бо нікому стане нафту видобувати на і без того старих родовищах.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:41

  yama написав:
  Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду.
.
це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість.
Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони.
Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
:(
https://youtu.be/SO7n_vs4z5w?si=s6QPKIGxlcPURwpU

Брєд ухилянта)
Особливо на рахунок 28 мільйонів мобресурсу в рашці
Війна буде йти як мінімум ще 3 роки, а може й всі 5 тому не призиваючи людей зараз і чекаючи переваги в сучасному озброєнні - можемо дочекатися по Дніпру )
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:01

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(

Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.

Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.


В цілому я з Вами згоден. Але один нюанс, - або спостереження або статистика.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:02

  Бетон написав:Поднять выплаты это святое.
А новым законом вы полностью положите экономику. Полностью.
Я не встречал ни одного продавца квартиры за последние месяцы, кто бы оставил деньги в Украине. Риелторы говорят - все бабки увозят. Не из-за ракет, а нового закона.
Давайте жгите дальше.

Ну вот очень интересно, откуда риелторы знают, куда идут бабки за квартиры?
Неужели продавцы им докладывают, что они сделали с полученными от продажи квартир деньгами?
Я купил 4 квартиры. Все продавцы - вывезли деньги.
Прозвони объявления и спроси, продавец в Украине или нет и цель продажи

Если человек собрался уезжать из Украины, то, естественно, он деньги вывозит с собой, они ему "там" пригодятся.
Или Вы хотите, чтобы человек уезжал, а деньги оставлял в Украине? С туманными перспективами.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:02

  Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. А хто хоче виїхати застава мінімум квартира-будинок.

З такими концтабірними замашками тобі до мишачих братів чи в Корею.
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