Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців. Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду. .
це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість. Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони. Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
Брєд ухилянта) Особливо на рахунок 28 мільйонів мобресурсу в рашці Війна буде йти як мінімум ще 3 роки, а може й всі 5 тому не призиваючи людей зараз і чекаючи переваги в сучасному озброєнні - можемо дочекатися по Дніпру )
V2 написав:........ Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути ...................... Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все. ........
Противоречия не видите? И почему плохо, что Татаров не на фронте и хорошо, что не на фронте автор Вашей цитаты Буткевич?
когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней.
1. Кто такая симоньян я не знаю. И знать не хочу. Зато вижу в приведенном ответе полную неспособность корректно сопоставить затраты и ожидаемую выгоду, которая будет никак не 20куе, необходимых приблизительно или в среднем на ремонт жд полотна после прилета каждой ракеты.
А учесть стоимость очередных городов и производственной инфраструктуры, которые придется оставить из-за нарушения снабжения ВСУ техникой, БК и личным составом религия не позволяет или изощренное образование? О причинно-следственных связях специально забываем в своем анализе?
vitaliiangel написав:
buratinyo написав:Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?
2. Что касается Беларуси в контексте железных дорог. Давайте немного порассуждаем.
Предположительно, ну я бы так сделал на месте путина, Беларуси уготовлена совсем другая роль - роль жертвы ответной ядерной атаки, которая последует после запуском оттуда ядерных ракет, которые уже поставлены кремлем на ее территорию в прошлом году в рамках малоразумного объяснения. Ведь управление этими ракетами сосредоточено в кремле.
Это как тот самый случай, когда в 1991 году Украине достался в наследство от СССР мощный ядерный арсенал, наведение на цель и запуск старта ракет из которого осуществлялся исключительно из москвы. А это очень пугало как Кравчука, так и руководство ЕС в целом особенно после катастрофических экспериментов на ЧАЭС, так и любого трезвого и умного человека.