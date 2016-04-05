Додано: Чет 22 лют, 2024 12:26

vitaliiangel написав: buratinyo написав: Может написал глупость. Может написал глупость. когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней. когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней.

vitaliiangel написав: buratinyo написав: Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге. Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге. в рб ж/дорог нет? в рб ж/дорог нет?

1. Кто такая симоньян я не знаю. И знать не хочу. Зато вижу в приведенном ответе полную неспособность корректно сопоставить затраты и ожидаемую выгоду, которая будет никак не 20куе, необходимых приблизительно или в среднем на ремонт жд полотна после прилета каждой ракеты.А учесть стоимость очередных городов и производственной инфраструктуры, которые придется оставить из-за нарушения снабжения ВСУ техникой, БК и личным составом религия не позволяет или изощренное образование? О причинно-следственных связях специально забываем в своем анализе?2. Что касается Беларуси в контексте железных дорог. Давайте немного порассуждаем.Предположительно, ну я бы так сделал на месте путина, Беларуси уготовлена совсем другая роль - роль жертвы ответной ядерной атаки, которая последует после запуском оттуда ядерных ракет, которые уже поставлены кремлем на ее территорию в прошлом году в рамках малоразумного объяснения. Ведь управление этими ракетами сосредоточено в кремле.Это как тот самый случай, когда в 1991 году Украине достался в наследство от СССР мощный ядерный арсенал, наведение на цель и запуск старта ракет из которого осуществлялся исключительно из москвы. А это очень пугало как Кравчука, так и руководство ЕС в целом особенно после катастрофических экспериментов на ЧАЭС, так и любого трезвого и умного человека.