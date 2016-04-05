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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6877687868796880>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:11

  cherchiltank написав:
  yama написав:
  Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду.
.
це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість.
Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони.
Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
:(
https://youtu.be/SO7n_vs4z5w?si=s6QPKIGxlcPURwpU

Брєд ухилянта)
Особливо на рахунок 28 мільйонів мобресурсу в рашці
Війна буде йти як мінімум ще 3 роки, а може й всі 5 тому не призиваючи людей зараз і чекаючи переваги в сучасному озброєнні - можемо дочекатися по Дніпру )



Скинь селфи с окопа.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:20

  V2 написав:........
Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути
......................
Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все.
........

Противоречия не видите?
И почему плохо, что Татаров не на фронте и хорошо, что не на фронте автор Вашей цитаты Буткевич?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Співвідношення втрат в обороні фактичне 1:10 з літа.

Не забувайте, що в них на 1 труп 2 каліки, а в нас на 1 труп - 7 людей з особливими потребами...
і співвідношення таке було в 2023, а в 2024 погіршується і погіршується через дефіцит снарядів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 22 лют, 2024 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:26

  vitaliiangel написав:
  buratinyo написав:Может написал глупость.
когда то симонян спросила на ток шоу, почему не уничтожаются железные дороги, по которым идут поставки Западного оружия, ей ответили (не дословно) ремонт 100 метров жд полотна стоит 20куе а ракета стоит лям. И ремонтируется оно за несколько дней.


1. Кто такая симоньян я не знаю. И знать не хочу. Зато вижу в приведенном ответе полную неспособность корректно сопоставить затраты и ожидаемую выгоду, которая будет никак не 20куе, необходимых приблизительно или в среднем на ремонт жд полотна после прилета каждой ракеты.

А учесть стоимость очередных городов и производственной инфраструктуры, которые придется оставить из-за нарушения снабжения ВСУ техникой, БК и личным составом религия не позволяет или изощренное образование? О причинно-следственных связях специально забываем в своем анализе?


  vitaliiangel написав:
  buratinyo написав:Приходит на ум только одно объяснение: кремль не отказывается от мыслей захватить соседние с Украиной страны, для чего ему потребуется доставка тяжелой техники, которую лучше всего осуществлять по железной дороге.
в рб ж/дорог нет?


2. Что касается Беларуси в контексте железных дорог. Давайте немного порассуждаем.

Предположительно, ну я бы так сделал на месте путина, Беларуси уготовлена совсем другая роль - роль жертвы ответной ядерной атаки, которая последует после запуском оттуда ядерных ракет, которые уже поставлены кремлем на ее территорию в прошлом году в рамках малоразумного объяснения. Ведь управление этими ракетами сосредоточено в кремле.

Это как тот самый случай, когда в 1991 году Украине достался в наследство от СССР мощный ядерный арсенал, наведение на цель и запуск старта ракет из которого осуществлялся исключительно из москвы. А это очень пугало как Кравчука, так и руководство ЕС в целом особенно после катастрофических экспериментов на ЧАЭС, так и любого трезвого и умного человека.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:33

Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні.
Доведеться закрити деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. – Арахамія.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:37

  Xenon написав:
Буде додаткова мобілізація, якщо США зменшать допомогу Україні.
Доведеться закрити деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. – Арахамія.


Чекаємо Арахамію на передку з лопатою.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:48

  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(

Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.

Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.

По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів госпо­дарювання"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:49

  Hotab написав:mephala
Ще раз почитайте і дайте повну відповідь.



Яка практична користь від вас від того, що ви воюєте в інтернеті через тернопільського провайдера, а я конголезького?


я і дав вам повну відповідь. то ваші проблеми що ви настільки зашорені що гадаєте що джерелом інформації може бути тільки інет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:54

  ЛАД написав:
19:42 20 февраля 2024
...........
Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.

«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters.
.........
За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.

Это к вопросу, что "влада ничего не делает".


а этот миллион будет сделан именно Укроборонпромом?
Или вы уже 200 компаний часников которые сами крутятся как могут приписали заслугу власти?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:57

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Співвідношення втрат в обороні фактичне 1:10 з літа.

Не забувайте, що в них на 1 труп 2 каліки, а в нас на 1 труп - 7 людей з особливими потребами...
і співвідношення таке було в 2023, а в 2024 погіршується і погіршується через дефіцит снарядів.

Не забывайте, что это соотношение никто официально не объявлял, а приведенная цифра 1:10, скорее всего, существует только в уяві Denik"а.
ЛАД
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