RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6877687868796880
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:05

  mephala написав:а этот миллион будет сделан именно Укроборонпромом?
Или вы уже 200 компаний часников которые сами крутятся как могут приписали заслугу власти?

То, что это частники, которые крутятся как могут,- это правильно.
И в этом есть заслуга власти.
vt313
 
Повідомлень: 304
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:14

  mephala написав:
  ЛАД написав:
19:42 20 февраля 2024
...........
Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.

«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters.
.........
За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.

Это к вопросу, что "влада ничего не делает".


а этот миллион будет сделан именно Укроборонпромом?
Или вы уже 200 компаний часников которые сами крутятся как могут приписали заслугу власти?

Нет, конечно, не только Укроборонпромом.
Вообще-то, в сообщении говорится о коалиции по поставке беспилотников, в которую входят много стран. Из заметки не очень ясно, но думаю, что этот миллион будет произведен всей коалицией.
И второе. Вы думаете, что эти "200 компаний частников" "сами крутятся как могут" бесплатно? Ну да, такие, которые делают 10 штук в месяц, возможно. Но они погоды не делают. Те, у которых серьёзный выпуск наверняка финансируются. Как Вы думаете, кто их финансирует? Ахметов, Порошенко, Пинчук? Сильно сомневаюсь. Наверно. всё же государство.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27985
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5262 раз.
Подякували: 4851 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:15

  V2 написав:Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде.
І саме тому треба боротися.
Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг...
І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка.
Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине.
Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років? Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути через те, що хтось надто тупий і плюгавий, щоб думати головою і брати на себе відповідальність хоч за щось?
Чому вони?
А не наприклад виплодок татаров?
Який розповідав, що Устима вбили самі майданівці, вірно служив янику і який зараз допомагає людині, яка в момент Майдану витанцьовувала для рашистів в Кремлі, а зараз має нахабство щось там говорити про Майдан?
І цей татаров - живіший всіх живих, у нього все ок.
Де ж ця грьобана справедливість?
А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход.
Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так.
Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна.
Але вона сама по собі не з'явиться.
Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності.
Так ось - до чого це я.
Ми не можемо знати і не знаємо, коли і як все закінчиться.
Але я особисто знаю напевно - якщо зупинитись, то тоді зло переможе. І ніхто ніколи ні за що не відповість.
Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все.
Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого.
Але зупинитись - ще страшніше. Бо це - визнати торжество зла у всіх його проявах.
Від дрібних бісів типу згаданого татарова чи подоляка - і до головного диявола в кремлі.
Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл.
І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене.
Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками.
В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди.
І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема.
Тому - все самі.
Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт.
Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо.
https://espreso.tv/poglyad-geroi-pomira ... kh-zhivikh

Якщо "ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде" то чому ви не розглядаєте варіант загибелі України?
Фактично весь ваш пост можна замінити словами "перемога або смерть". Чому ви не розглядаєте варіант "або смерть"?
Це все б нічого але реальність така що українці(тотальна більшість) з вами не погоджуються. Вони вибирають третій варіант - злиняти.
Звалили з України мільйони, а загинули на фронті десятки тисяч.
"Зберігати пам'ять" будуть в Канадах, Польщах і т.д.
"Пам'ятник Небесній Сотні встановили в Канаді, в замін знесеному в Києві" - як вам така новина в 2034 році?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:23

  andrijk777 написав:
  V2 написав:Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде.
І саме тому треба боротися.
Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг...
І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка.
Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине.
Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років? Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути через те, що хтось надто тупий і плюгавий, щоб думати головою і брати на себе відповідальність хоч за щось?
Чому вони?
А не наприклад виплодок татаров?
Який розповідав, що Устима вбили самі майданівці, вірно служив янику і який зараз допомагає людині, яка в момент Майдану витанцьовувала для рашистів в Кремлі, а зараз має нахабство щось там говорити про Майдан?
І цей татаров - живіший всіх живих, у нього все ок.
Де ж ця грьобана справедливість?
А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход.
Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так.
Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна.
Але вона сама по собі не з'явиться.
Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності.
Так ось - до чого це я.
Ми не можемо знати і не знаємо, коли і як все закінчиться.
Але я особисто знаю напевно - якщо зупинитись, то тоді зло переможе. І ніхто ніколи ні за що не відповість.
Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все.
Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого.
Але зупинитись - ще страшніше. Бо це - визнати торжество зла у всіх його проявах.
Від дрібних бісів типу згаданого татарова чи подоляка - і до головного диявола в кремлі.
Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл.
І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене.
Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками.
В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди.
І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема.
Тому - все самі.
Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт.
Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо.
https://espreso.tv/poglyad-geroi-pomira ... kh-zhivikh

Якщо "ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде" то чому ви не розглядаєте варіант загибелі України?
Фактично весь ваш пост можна замінити словами "перемога або смерть". Чому ви не розглядаєте варіант "або смерть"?
Це все б нічого але реальність така що українці(тотальна більшість) з вами не погоджуються. Вони вибирають третій варіант - злиняти.
Звалили з України мільйони, а загинули на фронті десятки тисяч.
"Зберігати пам'ять" будуть в Канадах, Польщах і т.д.
"Пам'ятник Небесній Сотні встановили в Канаді, в замін знесеному в Києві" - як вам така новина в 2034 році?




Є ще одна сторона .
Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
холява
2
 
Повідомлень: 4280
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:43

  ЛАД написав:Нет, конечно, не только Укроборонпромом.
Вообще-то, в сообщении говорится о коалиции по поставке беспилотников, в которую входят много стран. Из заметки не очень ясно, но думаю, что этот миллион будет произведен всей коалицией.
И второе. Вы думаете, что эти "200 компаний частников" "сами крутятся как могут" бесплатно? Ну да, такие, которые делают 10 штук в месяц, возможно. Но они погоды не делают. Те, у которых серьёзный выпуск наверняка финансируются. Как Вы думаете, кто их финансирует? Ахметов, Порошенко, Пинчук? Сильно сомневаюсь. Наверно. всё же государство.

https://glavcom.ua/country/incidents/uk ... 79618.html
vt313
 
Повідомлень: 304
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:47

mephala ,

то ваші проблеми що ви настільки зашорені що гадаєте що джерелом інформації може бути тільки інет.


Джедай, ти не надто обнаглів вирішувати, хто зашорений , і хто має які джерела інформації?
Я в Києві, будемо змагатись, у кого більше джерел?
Hotab
 
Повідомлень: 11088
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:51

  Hotab написав:mephala ,

то ваші проблеми що ви настільки зашорені що гадаєте що джерелом інформації може бути тільки інет.


Джедай, ти не надто обнаглів вирішувати, хто зашорений , і хто має які джерела інформації?
Я в Києві, будемо змагатись, у кого більше джерел?


Рад Вітати !
Здоров,я і Удачі .
Роздрат на форумі такий , що з валютной гілки сюди знатоків перебросили .
Деяким голосливим порадили селфі з окопу сбросити .
Востаннє редагувалось холява в Чет 22 лют, 2024 13:53, всього редагувалось 2 разів.
холява
2
 
Повідомлень: 4280
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:52

  vt313 написав:
  mephala написав:а этот миллион будет сделан именно Укроборонпромом?
Или вы уже 200 компаний часников которые сами крутятся как могут приписали заслугу власти?

То, что это частники, которые крутятся как могут,- это правильно.
И в этом есть заслуга власти.


тогда в том что работает атб тоже заслуга власти?
хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.
mephala
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 13:54

  ЛАД написав:Наверно. всё же государство.


т.е. в одном месте вы пишите уверенно что это заслуга власти а тепер наверное. хм.
есть достоверная инфа сколько было пусть не произведено лично оборонпромом а хотя бы профинансировано из бюджета?
mephala
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:00

  Hotab написав:mephala ,

то ваші проблеми що ви настільки зашорені що гадаєте що джерелом інформації може бути тільки інет.


Джедай, ти не надто обнаглів вирішувати, хто зашорений , і хто має які джерела інформації?
Я в Києві, будемо змагатись, у кого більше джерел?


наглость это у вас считать что другие ничего не знают и вести разговор другими людьми с менторскими замашками. приземлитесь.
mephala
 
Повідомлень: 8964
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6877687868796880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563602
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 26105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3757)
22.02.2024 14:11
Ринок ОВДП (5721)
22.02.2024 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.