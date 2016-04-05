19:42 20 февраля 2024 ........... Украина стремится расширить коалицию по поставке беспилотников, включив в нее по меньшей мере 20 новых стран, сообщила замминистра обороны страны Екатерина Чернохоренко. По ее словам, к коалиции, инициаторами создания которой изначально выступили Украина, Латвия и Великобритания, уже присоединились восемь стран.
«Мы считаем, что восемь стран — это только начало. Мы хотим, чтобы к ним присоединилось больше стран. Наша цель — чтобы как минимум два десятка стран присоединились к этой инициативе», — цитирует ее Reuters. ......... За последний год Украина значительно увеличила производство беспилотников внутри страны, сейчас их изготавливает около 200 компаний. Подробные данные о масштабах производства отсутствуют, однако Чернохоренко сообщила, что в этом году Украина планирует произвести миллион FPV-дронов.
Это к вопросу, что "влада ничего не делает".
а этот миллион будет сделан именно Укроборонпромом? Или вы уже 200 компаний часников которые сами крутятся как могут приписали заслугу власти?
Нет, конечно, не только Укроборонпромом. Вообще-то, в сообщении говорится о коалиции по поставке беспилотников, в которую входят много стран. Из заметки не очень ясно, но думаю, что этот миллион будет произведен всей коалицией. И второе. Вы думаете, что эти "200 компаний частников" "сами крутятся как могут" бесплатно? Ну да, такие, которые делают 10 штук в месяц, возможно. Но они погоды не делают. Те, у которых серьёзный выпуск наверняка финансируются. Как Вы думаете, кто их финансирует? Ахметов, Порошенко, Пинчук? Сильно сомневаюсь. Наверно. всё же государство.
V2 написав:Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде. І саме тому треба боротися. Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг... І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка. Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине. Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років? Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути через те, що хтось надто тупий і плюгавий, щоб думати головою і брати на себе відповідальність хоч за щось? Чому вони? А не наприклад виплодок татаров? Який розповідав, що Устима вбили самі майданівці, вірно служив янику і який зараз допомагає людині, яка в момент Майдану витанцьовувала для рашистів в Кремлі, а зараз має нахабство щось там говорити про Майдан? І цей татаров - живіший всіх живих, у нього все ок. Де ж ця грьобана справедливість? А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход. Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так. Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна. Але вона сама по собі не з'явиться. Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності. Так ось - до чого це я. Ми не можемо знати і не знаємо, коли і як все закінчиться. Але я особисто знаю напевно - якщо зупинитись, то тоді зло переможе. І ніхто ніколи ні за що не відповість. Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все. Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого. Але зупинитись - ще страшніше. Бо це - визнати торжество зла у всіх його проявах. Від дрібних бісів типу згаданого татарова чи подоляка - і до головного диявола в кремлі. Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл. І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене. Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками. В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди. І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема. Тому - все самі. Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт. Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо. https://espreso.tv/poglyad-geroi-pomira ... kh-zhivikh
Якщо "ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде" то чому ви не розглядаєте варіант загибелі України? Фактично весь ваш пост можна замінити словами "перемога або смерть". Чому ви не розглядаєте варіант "або смерть"? Це все б нічого але реальність така що українці(тотальна більшість) з вами не погоджуються. Вони вибирають третій варіант - злиняти. Звалили з України мільйони, а загинули на фронті десятки тисяч. "Зберігати пам'ять" будуть в Канадах, Польщах і т.д. "Пам'ятник Небесній Сотні встановили в Канаді, в замін знесеному в Києві" - як вам така новина в 2034 році?
V2 написав:Єдине, що я дійсно зрозумів за ці 10 років війни - що ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде. І саме тому треба боротися. Вчора я дізнався про смерть в Авдіївці чудового молодого хлопця, музиканта, блискучого воїна 3 ошбр з позивним "Маестро". Ми познайомилися, коли з друзями приїхали їм грати на фронт під Бахмут. Він був дуже крутим, вчився на тромбоніста в консерваторії, нещодавно одружився. Хотів зробити про нього матеріал. Не встиг... І його смерть мене підкосила і серце від цього болить аж ніяк не менше, ніж боліло 10 років тому, коли я побачив прострілену блакитну каску Устима Голоднюка. Сорі - так і не звик за ці роки до цього трешу. Хоча скільки, здавалось би, людей вже загинуло і ще загине. Яка може бути справедливість, коли ці 2 молодих, талановитих, гарних хлопця загинули з різницею в 10 років? Невже ми не могли якось це все відвернути, підготуватися, передбачити? Як можна бути такими сліпими, щоб і через 10 років молоді талановиті хлопці мали гинути через те, що хтось надто тупий і плюгавий, щоб думати головою і брати на себе відповідальність хоч за щось? Чому вони? А не наприклад виплодок татаров? Який розповідав, що Устима вбили самі майданівці, вірно служив янику і який зараз допомагає людині, яка в момент Майдану витанцьовувала для рашистів в Кремлі, а зараз має нахабство щось там говорити про Майдан? І цей татаров - живіший всіх живих, у нього все ок. Де ж ця грьобана справедливість? А як там всі чільні діячі того режиму, включаючи яника? Вони всі живі, при баблі, чудом 2 роки тому не повернулися на російських багнетах до влади. Чекають на новий заход. Може, і є якісь там далекодіючі закони карми. Які наздоженуть кожного, хто діє зло. Може, це вдарить по їх дітях чи ще якось там. Але людське життя - надто коротке. Щоб просто перевірити, чи це дійсно так. Тому так - ніякої визначеної справедливості для конкретної людини в конкретному житті нема. Інакше би на місці рашки вже була би величезна, заповнена сіркою й лайном ущелина без дна. Але вона сама по собі не з'явиться. Як і не з'явиться вона для всіх, хто після Майдану допомагав тікати керівнику чорної роти беркутні Садовнику, який допоміг відродитися ригам, дав їм зайти до Ради, наплодити нові телеканали, претендувати на владу в країні. Це так - для справедливості та об'єктивності. Так ось - до чого це я. Ми не можемо знати і не знаємо, коли і як все закінчиться. Але я особисто знаю напевно - якщо зупинитись, то тоді зло переможе. І ніхто ніколи ні за що не відповість. Так є хоч якийсь шанс. Що завдяки діям тих, хто завжди знав відповідь на питання: "хто я" і чому недостатньо "просто перестати стріляти" та прибирати "лінію разграніченія в сваєй галавє", зло хоч трохи відступить або не зможе захопити одразу все. Я більше не задаю питань про те, чи є шанс на нормальне життя. Цілком приймаю, що життя мого покоління піде в топку цієї війни. І ми ніколи не вийдемо з цього безкінечного лютого. Але зупинитись - ще страшніше. Бо це - визнати торжество зла у всіх його проявах. Від дрібних бісів типу згаданого татарова чи подоляка - і до головного диявола в кремлі. Тому так - залишається тільки боротися. До кінця. Бо тільки так в усьому цьому кривавому десятирічному бойовиську є смисл. І шанс на те, що хоч хтось відповідатиме за вчинене. Але буде це тільки тоді, коли хтось це зробить своїми руками. В ніяке боже провидіння я більше не вірю. Ясно, що все це зло коять люди, конкретні люди. І все одно не приймаю, чому Устима чи Маестро більше нема. Тому - все самі. Вічна пам'ять всім, хто поліг в нашій війні. Від Небесної Сотні і до тих, хто прямо зараз тримає фронт. Хоча і пам'ять ця буде існувати тільки в тому випадку, якщо ми її збережемо. https://espreso.tv/poglyad-geroi-pomira ... kh-zhivikh
Якщо "ніякої справедливості в світі нема, не було і ніколи не буде" то чому ви не розглядаєте варіант загибелі України? Фактично весь ваш пост можна замінити словами "перемога або смерть". Чому ви не розглядаєте варіант "або смерть"? Це все б нічого але реальність така що українці(тотальна більшість) з вами не погоджуються. Вони вибирають третій варіант - злиняти. Звалили з України мільйони, а загинули на фронті десятки тисяч. "Зберігати пам'ять" будуть в Канадах, Польщах і т.д. "Пам'ятник Небесній Сотні встановили в Канаді, в замін знесеному в Києві" - як вам така новина в 2034 році?
Є ще одна сторона . Це ті ,хто буде з квітами зустрічати .
ЛАД написав:Нет, конечно, не только Укроборонпромом. Вообще-то, в сообщении говорится о коалиции по поставке беспилотников, в которую входят много стран. Из заметки не очень ясно, но думаю, что этот миллион будет произведен всей коалицией. И второе. Вы думаете, что эти "200 компаний частников" "сами крутятся как могут" бесплатно? Ну да, такие, которые делают 10 штук в месяц, возможно. Но они погоды не делают. Те, у которых серьёзный выпуск наверняка финансируются. Как Вы думаете, кто их финансирует? Ахметов, Порошенко, Пинчук? Сильно сомневаюсь. Наверно. всё же государство.