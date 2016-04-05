RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6878687968806881
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:27

  mephala написав:тогда в том что работает атб тоже заслуга власти?
хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.


В принципе работа атб, тоже заслуга власти. Но это больше условности.

Власть создала условия, что эти частники занялись этой продукцией.
Что будет потом, это вопрос, но это будет потом.
vt313
 
Повідомлень: 306
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німецький Бундестаг відхилив пропозицію про постачання Україні крилатих ракет Taurus
Water
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:50

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  vt313 написав:Из 4 продавцов все вывезли деньги. Это много.
Или так, из 172 628 продавцов 4 вывели деньги. :(

Треба дивитись статистику і те що відбувається поряд у реальному житті.

Вивід грошей йде, це важко заперечувати. Так же як і виведення грошей з депозитів.
З особистих спостережень, при декількох візитах в банки кожен раз після нового року, було декілька людей які знімали валютні депозити, або переоформлювали з дружиною, причому це були люди у яких вони лежали довго, тому що ці люди проходили ідентифікацію, що відбувається раз в декілька років. Такого до нового року не було.
Це так спостереження, для статистики.

По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів госпо­дарювання"

Странно: в соседней ветке пишут -- падает
В лютому гривневі депозити в банківській системі продовжили скорочуватися. За перші 6 днів зафіксовано скорочення на 10 млрд. грн. Якщо так піде і далі загальне скорочення гривневих вкладів за підсумками січня-лютого становитиме мінус 100 млрд. грн.

Ситуація з чистим відтоком банківських депозитів виглядає ще більш загрозливою, якщо врахувати, що банківські рахунки клієнтів продовжують поповнюватися за рахунок фінансування фіскального дефіциту, а гривнева готівка в обігу продовжує скорочуватися.
Так, в січні операції Держказначейства (фінансування фіскального дефіциту) призвели до росту ліквідності банківської системи на 32,3 млрд. грн.
Поряд з цим, гривнева готівка в обігу за січень 2024 р. скоротилася на 12 млрд. грн.
Однак, в підсумку операції клієнтів призвели до чистого відтоку гривневих депозитів з банківської системи на 51,3 млрд. грн.
Основний напрям спрямування відтоку депозитів – купівля готівкової іноземної валюти та оплата імпорту.
https://www.facebook.com/10000218437818 ... 322010474/
_hunter
 
Повідомлень: 7640
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:52

  ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів госпо­дарювання"

Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення". :lol:

"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.

НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні - на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті - на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд."
https://interfax.com.ua/news/general/966724.html
_Mykola_
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 09.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:54

  vt313 написав:
  mephala написав:тогда в том что работает атб тоже заслуга власти?
хотелось бы тогда узнать в чем именно выражается заслуга власти.


В принципе работа атб, тоже заслуга власти. Но это больше условности.

Власть создала условия, что эти частники занялись этой продукцией.
Что будет потом, это вопрос, но это будет потом.


В этом контексте вспомнился первый год войны, когда вновь, после первоначального шока и бегства персонала по углам Украины и за рубеж, начали открываться Сильпо и АТБ. Логистические маршруты были почти все нарушены. Но полки в магазинах оказались неожиданно не пустыми. На них была в основном импортная продукция без украинской маркировки на ней.

Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь. Любую проверку с пристрастием не выдержал бы ни один директор такого магазина, который лохам обычно предъявлял накладные, по которым он приобрел эту законно ввезенную импортную продукцию у никому ранее не известного поставщика, который в свою очередь приобретал ее у другого такого же не известного поставщика, который купил ее тоже, но на базаре у ФОПа, который уже выехал из страны и не может дать ответ. А то, что ни на каком этапе нет импортной таможенной декларации у них, так то исключительно по недосмотру выехавшего из страны ФОПа.

Но это мелочи, хотя осадочек остался. Особенно когда слышишь от беженцев, получивших гуманитарную помощь, что в магазине баночки точно такие же и даже если присмотреться, то и номера производственных партий совпадают. Сейчас через два года войны такого палева уже нет, или почти нет. Гуманитарки стало меньше завозиться.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:06

  buratinyo написав:Человеку, разбирающемуся во внешнеэкономической деятельности, и в частности в импорте продуктов питания сразу становится понятным, что эти продукты ни что иное как гуманитарная помощь
Брехня....
Я продаю товари міжнародних компаній (філп моріс, джітіай, пепсі.....)
Ясно що в перші дні війни коли заводи філіп моріса в Харкові чи Пепсі в Миколаєві і Києві, чи Кока-коли в Києві і так далі були зупинені( а деякі навіть частково знищені) то до нас пішов потік товарів цих виробників з ЇХ інших заводів , розташованих як правило в Східній Європі( та сама Польща чи Словаччина, з Чехією..) деякі товари приходили навіть з Італії
На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...
Але за ці отримані товари я платив на ОФІЦІЙНИХ Дистрибуторів цих Фірм.

Тому заявляти що всі товари в яких відсутнє маркування українською це гуманітарка - повна брехня..або проплачена зрадофілія.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27116
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:15

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:По официальным данным сумма депозитов растёт. Причём как у физиков, так и у "суб'єктів госпо­дарювання"

Ну да, "отрицательный рост" також "збільшення". :lol:

"Депозити резидентів в українських банках у січні цього року скоротилися на 2,1%, або 49,2 млрд грн - до 2 трлн 345,9 млрд грн, зниження депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року, свідчить статистика Національного банку України.

Згідно з нею, депозити населення впали в січні на 2,5%, або на 27,4 млрд грн - до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їхнє зниження було зафіксоване в травні та січні минулого року, однак тоді воно становило відповідно менше ніж 1 млрд грн і менше ніж 4 млрд грн.

НБУ уточнив, що знизилися як депозити в гривні - на 2,6%, або 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так і у валюті - на 2,1% у доларовому еквіваленті, або $0,20 млрд, до $9,47 млрд."
https://interfax.com.ua/news/general/966724.html


Більш за все так воно і є. Але якщо виділяти червоним, то хотілось би пряме посилання на НБУ.
vt313
 
Повідомлень: 306
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:На них був відсутній переклад і товари були оформленні з порушенням чинного законодавста...


Це ж навіть було дозволено.
Andrey2512
 
Повідомлень: 847
З нами з: 04.04.22
Подякував: 58 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:41

  vt313 написав:
  jump написав:Щодо мобілізації, то президент повідомив, що Сирський готує зараз великий аудит по людях, хто де знаходиться, бо виявилося, що багато з тих, хто мав би бути на фронті, на ньому не був. От коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ, а ви, мовляв, поки працюйте з самим законом у Раді". 8)

Це якщо в ньго вийде.

Пізнавальне відео на тему.
feecold
 
Повідомлень: 79
З нами з: 14.08.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6878687968806881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, feecold і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563606
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 26105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5725)
22.02.2024 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.